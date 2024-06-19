إيلاف من لندن: أعادت أميرة ويلز ترتيب أولويات حياتها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، فقد عادت الأميرة البالغة من العمر 42 عاما، إلى دائرة الضوء في 15 حزيران (يونيو)، في أول نزهة لها مع العائلة المالكة منذ عيد الميلاد. ومع ذلك، أكد مساعدو القصر أن ذلك لا يعني أنها سوف تستأنف واجباتها الملكية .

ووفقاً لتقرير مجلة "بيبول" التي جعلت الأميرة غلافاً، فهي تفعل ما هو مناسب لها تماماً، وتتعافى في المنزل بعيداً عن العيون، كما أنها تتعامل مع الأمر بأفضل ما تستطيع، هذا ما قاله مصدر مقرب من العائلة المالكة لمجلة PEOPLE حصريا في قصة الغلاف لهذا الأسبوع.

أتعلم الصبر

وكما أكدت الأميرة كيت نفسها في رسالة شخصية شاركت فيها تحديثا صحيا في 14 حزيران (يونيو) :"أنا أتعلم التحلي بالصبر"، وسيتعين على الجمهور أن يفعل الشيء نفسه حتى تحصل الأميرة على تصريح من أطبائها، ولكن الأمل هو أن التعافي يجري على قدم وساق.

تقول إيلسا أندرسون، السكرتيرة الصحفية السابقة للملكة إليزابيث : "إن النظام الملكي يمر بواحدة من أصعب التحديات".

ابتعدت 6 أشهر

ظلت أميرة ويلز بعيداً عن أعين الجمهور لمدة 6 أشهر ، وهو غياب غير مسبوق بالنسبة لنظام ملكي في العصر الحالي، لذلك عندما ظهرت عربتها في موكب عيد ميلاد الملك تشارلز الرسمي، كانت كل الأنظار صوبها، بعد خروجها مع أطفالها الأمير جورج ، 10 أعوام، والأميرة شارلوت ، 9 أعوام، والأمير لويس ، 6 أعوام.

وعلى حد وصف مجلة "بيبول" فقد بدت كيت في حالة جيدة، بينما تواصل العلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، والذي أعلنته للجمهور في آذار (مارس).

نابصة بالحياة

تقول كاتبة السيرة الملكية سالي بيديل سميث: "لقد بدت نابضة بالحياة وركبت العربة ونزلت منها دون أن تفقد أي خطوة".

على شرفة قصر باكنغهام، تبادلت أميرة ويلز نظرات المحبة مع زوجها الأمير ويليام ، واستمتعت بفخر بأطفالها الثلاثة بينما كانت الأسرة المكونة من 5 أفراد تتألق بمظهر موحد، وكانت علاقتها العميقة مع والد زوجها الملك، الذي يخضع أيضا لعلاج السرطان ، واضحة عندما تحدثا معاً.

يقول بيديل سميث: "لم يكن بإمكانها اختيار لحظة أفضل للظهور مرة أخرى أمام الجمهور". "يبدو أنها لم تتوقف عن الابتسام. لقد بدت سعيدة للغاية لوجودها هناك. لقد كان من المذهل مشاهدتها".

كانت هناك علامات تحسن مشجعة. وشوهدت الأميرة كيت وهي تقوم بمهمات وتخطط لأنشطة للأطفال، بما في ذلك يوم على الشاطئ، حيث التقطت صورة بمناسبة عيد الأب.

يقول بيديل سميث عن الجبهة الموحدة للعائلة المالكة : "كانت هناك ثلاثة أجيال". وأضاف: "لقد كانت طريقة مثالية لكيت للعودة إلى المجال العام في هذا الحدث المليء بالتقاليد التي تعود إلى مئات السنين وهو رمز لاستمرارية العائلة المالكة".

لم يكن من الممكن أن يأتي ظهور الأميرة كيت في وقت أكثر ملاءمة، بعد أن بدأت الشائعات تنتشر حول صحتها.

يروني لكي يصدقوني

"اعتادت الملكة إليزابيث أن تقول: "أحتاج أن يراني الآخرون حتى يتم تصديقي"، وتقول كاثرين ماير، كاتبة سيرة الملك تشارلز، إن الملكة قالت ذلك قبل أيام نظريات المؤامرة عبر الإنترنت وعالم السوشيال ميديا، لكنها كانت تعني أنه من أجل القيام بعمل الملوك، يجب رؤيتهم مباشرة، ومهما كان الأمر صعبا أو غير ذلك بالنسبة لكيت، فإن الظهور كان بمثابة تقدير واحترام للمؤسسة التي تنتمي إليها."