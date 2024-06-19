إيلاف من لندن: أظهر استطلاع جديد أن حزب العمال البريطاني في طريقه للحصول على أغلبية 200 مقعد والمحافظين سيحصلون على أقل عدد من النواب على الإطلاق في تاريخهم.

وفي أحدث استطلاع لـ(يوغوف - YouGov) لصالح (قناة سكاي نيوز) سيحصل حزب العمال على ثاني أكبر أغلبية منذ الحرب العالمية الثانية بينما سينخفض ​​حزب المحافظين إلى أدنى مستوى له من النواب.

ووفقا لتوقعات يوغوف فإن حزب العمال في طريقه للحصول على أغلبية قدرها 200 مقعد، والتي تشير أيضًا إلى أن حزب المحافظين سوف يتراجع إلى أدنى عدد من المقاعد في الانتخابات منذ تشكيل الحزب في عام 1834.

وإذا تكرر هذا التوقع عندما تذهب بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 4 يوليو، فسيحصل حزب العمال على ثاني أكبر أغلبية منذ الحرب العالمية الثانية.

هذه هي التوقعات الثانية من ثلاثة توقعات استطلاعية لهذه الحملة الانتخابية التي أجرتها شركة يوغوف YouGov، والتي شاركت معها سكاي نيوز في الانتخابات. ويستخدم تقنية النمذجة المعروفة باسم MRP.

الأحدث

ويشير أحدث استطلاع إلى أن حزب العمال في طريقه للحصول على أغلبية تزيد بستة مقاعد عن توقعاته الأولية في 3 يونيو، والتي أشارت إلى أغلبية 194 مقعدًا.

وإذا كانت هذه الاستطلاعات وغيرها من استطلاعات MRP دقيقة، فهذا يشير إلى أن بريطانيا على أعتاب إعادة رسم جذرية للمشهد السياسي.

وتشير التوقعات إلى أن حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك سوف ينخفض ​​​​إلى 108 مقاعد – بانخفاض عن 365 مقعدًا فاز بها بوريس جونسون في انتخابات عام 2019.

وهذا من شأنه أن يحطم جميع الأرقام القياسية التاريخية، مما يضع حزب المحافظين أقل بكثير من أدنى مستوى سابق له وهو 141 مقعدًا في عام 1906 في عهد آرثر بلفور.

ويضع حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر في طريقه للحصول على 425 مقعدًا، أي أكثر من ضعف المقاعد الـ 202 التي فاز بها في انتخابات عام 2019 ويتفوق على جميع الأرقام القياسية السابقة لحزب العمال منذ تأسيس الحزب في بداية القرن الماضي.

فوز بلير الكاسح

وكان السير توني بلير حصل على 418 مقعدًا في عام 1997. وسيفوز الديمقراطيون الليبراليون بـ 67 مقعدًا بموجب هذا التوقع، وهو ما يمثل ستة أضعاف عدد المقاعد التي فازوا بها في عام 2019.

وسيكون هذا أعلى رقم منذ تشكيل حزب الديمقراطيين الأحرار، وهو رقم قياسي تم تسجيله سابقًا في عام 2005 عندما كان تشارلز كينيدي زعيمًا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد مقاعد الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة جون سويني إلى 20 مقعدًا في ظل هذه التوقعات، انخفاضًا من 48 مقعدًا فازت بها نيكولا ستيرجن في الانتخابات العامة الأخيرة.

حزب الاصلاح

ويسير حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في طريقه للحصول على خمسة مقاعد، والخضر على مقعدين، وبلايد سيمرو على أربعة مقاعد.

ومنذ 3 يونيو، عندما تم نشر آخر تقرير النمذجة MRP من يوغوف YouGov، قامت مؤسسة استطلاعات الرأي بتغيير دعواتها إلى 59 مقعدًا.

وانخفض حزب المحافظين 32 مقعدًا منذ ذلك الحين، وحصل حزب العمال على ثلاثة مقاعد في هذا التوقع، بينما ارتفع حزب الديمقراطيين الأحرار 19 مقعدًا، والحزب الوطني الاسكتلندي ثلاثة مقاعد ومقعدين.

وفاز الإصلاح بخمسة مقاعد في ظل التوقعات الجديدة، بعد أن كان في السابق في طريقه لعدم الفوز بأي منها وفقًا لـ YouGov. وهذا يشمل فوز السيد فاراج بمقعده في كلاكتون.

خسائر الأسماء الكبيرة

ويعني استطلاع النمذجة الجديد أيضًا الخاسرين من الأسماء الكبيرة ليلة الانتخابات، حيث من المتوقع أن يخسر حوالي 15 من أصل 27 عضوًا في مجلس الوزراء ما زالوا في الانتخابات، وفقًا لهذه التوقعات.

والضحايا الجدد في الحكومة هم فيكتوريا أتكينز، وزيرة الصحة، ولوسي فريزر، وزيرة الثقافة، وريتشارد هولدن، رئيس حزب المحافظين، ومايكل توملينسون، الذي يحضر مجلس الوزراء كوزير للهجرة.

وهذا يضاف إلى وزير الخزانة جيريمي هانت، وغرانت شابس، وزير الدفاع، وبيني موردونت، زعيمة مجلس العموم.

ومن المتوقع أن يخسر نحو 29 من أصل 45 وزيراً يتنافسون في هذه الانتخابات، بمن فيهم ستيف بيكر، وزير أيرلندا الشمالية، وكريس فيلب، وزير الجريمة، وآن ماري تريفيليان، وزيرة شؤون الخارجية، وغريغ هاندز، وزير التجارة.

ومن بين ضحايا حزب المحافظين البارزين الآخرين روبرت جينريك في نيوارك وكارولين نوكس في دائرة رومسي وساوثهامبتون نورث.

لا تزال إحدى أعضاء حكومة الظل العمالية، ثانغام ديبونير، على وشك خسارة مقعدها في بريستول ويست لصالح حزب الخضر. لا يزال هناك 109 مقاعد مدرجة على أنها مقاعد "إهمال".

وإذا كانت كل التقلبات والسباقات المتقاربة في كل مقعد يحتل فيه المحافظون المركز الثاني ذهبت لصالحهم، وليس في الاتجاه المفترض في هذا الاستطلاع، فإن حزب العمال سوف يظل يتمتع بأغلبية قدرها 132 مقعدا. وفي هذا السيناريو، سيفوز المحافظون بـ 153 مقعدا - وهو ما لا يزال يمثلهم. أدنى مستوى على الإطلاق وأقل بكثير مما فاز به حزب العمال في عام 2019 تحت قيادة جيريمي كوربين.

حصص التصويت المتوقعة، التي يتضمنها حزب MRP هذا، هي حزب العمال بنسبة 39%، والمحافظين على 22%، والإصلاح على 15%، والديمقراطيين الأحرار على 12%، والخضر على 7%.

وهذا يعني أن الأغلبية العمالية وعدد المقاعد قد ارتفعا، على الرغم من أن حصة حزب العمال الضمنية من الأصوات انخفضت ثلاث نقاط منذ بداية يونيو. وكان أكبر الفائزين هم الإصلاح، الذي ارتفعت شعبيته من 10% إلى 15%، والديمقراطيون الأحرار، الذين ارتفعت شعبيتهم من 11% إلى 12%.

وكان تم إجراء الاستطلاع الخاص بالتوقعات من يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الثلاثاء مع 39979 شخصًا تمت مقابلتهم عبر الإنترنت: 36161 في إنكلترا وويلز و3818 في اسكتلندا.

وفي الختام، يشير هذا الاستطلاع وهو الأحدث، إلى أن المحافظين سيكونون حزبًا يهيمن عليه جنوب شرق إنكلترا وجنوب غربها وشرقها.

ويواجه الحزب خطر الإبادة الكاملة أو القريبة في الشمال الشرقي وفي ويلز والشمال الغربي.