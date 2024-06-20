إيلاف من القاهرة: في حادثة مأساوية، فارقت الحياة عروس شابة تدعى نانسي ميخائيل يونان مرقص (19 سنة) أثناء حفل زفافها في إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، مصر.

اللحظات الأخيرة

كانت نانسي ترتدي فستانها الأبيض وتستعد لحفل زفافها بفرحة وسعادة غامرة. بدأ الحفل بشكل طبيعي داخل إحدى كنائس المركز، حيث شعرت العروس فجأة بضيق شديد في التنفس أثناء مراسم الزفاف. على الفور، تم نقلها إلى مستشفى "مصر المحبة" في بني مزار، ولكنها فارقت الحياة هناك، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

صدمة وحزن عميق

تركت الواقعة المأساوية حالة من الحزن والصدمة بين أفراد العائلة والمشاركين في الحفل. وذكر موقع "المصري اليوم" أن الحزن سرعان ما شمل المجتمع المحلي بأكمله، حيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للعزاء والتعازي برحيل العروس في يوم فرحتها.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير مستشفى "مصر المحبة"، بوصول نانسي متأثرة بأزمة قلبية، وفشلت جميع محاولات إنقاذها. وأكد الأشخاص الذين نقلوا العروس إلى المشفى أنها تعرضت للأزمة القلبية عقب التقاط الصور التذكارية مع عريسها وفي طريقها إلى الكنيسة لحضور صلاة الإكليل.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير مفتش صحة بني مزار أن العروس توفيت بسبب توقف في القلب والتنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وداع مؤثر

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، التي تركت أثرًا عميقًا في قلوب الجميع، حيث تذكر العروس نانسي بأنها فارقت الحياة في يوم كان من المفترض أن يكون أسعد أيام حياتها.

ولف الحزن والذهول أهالي قرية صندفا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إثر تلقيهم خبر وفاة العروس "نانسي ميخائيل" في يوم زفافها، تاركة وراءها حزنًا عميقًا وأسىً لا يوصف.

ودعت "شهد" صديقة العروس "نانسي ميخائيل"، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّرت فيها عن مدى الصدمة والحزن، الذي ألمّ بها لفقدان صديقتها العزيزة.

وكتبت شهد: "إزاي! محتاجة حد يفهمني، إزاي أكون معاكي إمبارح وفي حضنك ومبسوطين بيكي وتكلمينى النهاردة الصبح، وأنتي عروسة وفي ثانية أسمع خبر موتك، إزاي مش قادرة أستوعب والله".

واستذكرت شهد لحظات السعادة التي جمعتها بالفقيدة في يوم زفافها، قائلة: "أنا كنت بزغرطلك الصبح وأقولك هتبقى أحلى عروسة، لا إزاي روحتي من إيدي في ثانية، إزاي الصورة دي كانت إمبارح، والنهاردة أنزل صورتك وأقول ادعولها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة "شهد" المؤثرة، معبرين عن خالص تعازيهم لعائلتها وأصدقائها.

وأعرب أهالي القرية عن صدمتهم وحزنهم العميق لوفاة "نانسي" في مثل هذه اللحظات المميزة، التي كان من المفترض أن تكون مليئة بالفرح والسعادة. وعبّروا عن خالص تعازيهم لعائلتها وأصدقائها، راجين من الله أن يصبرهم ويُلهمهم السّلوان.