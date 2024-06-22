إيلاف من القاهرة: تحركت الجهات الحكومية في مصر والأردن للقبض على المتورطين في "بيزنس زيارة بيت الله"، في إشارة إلى الشركات والمكاتب السياحية التي كانت سبباً في مقتل حجاج بيت الله من المصريين والأردنيين، بعد أن حصلت على أموال طائلة مقابل تسفيرهم لأداء مناسك الحج بصورة غير نظامية وغير قانونية، وتخلت عنهم هناك دون تقديم خدمات لهم، مما جعلهم فريسة لضربات الشمس، والأمراض القاتلة الناجمة على ارتفاع درجاتع الحرارة والتجمعات الضخمة.

فقد أعلن الأردن، الجمعة، شن حملة اعتقالات، في إطار التحقيقات التي أجريت بعد وفاة عشرات الحجاج الأردنيين "غير النظاميين" في السعودية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المملكة من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 75.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين، إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن "عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه تمت "إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم، تم توقيف بعض منهم بالفعل".

وأشار إلى أن "التحقيقات الموسعة لا تزال جارية"، مضيفا أنه "سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية".

يشار إلى أن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام بلغ 8 آلاف.

مصر تلغي تراخيص 16 شركة والنيابة تتحرك

وبسبب وفيات الحجاج، قررت مصر الغاء تراخيص 16 شركة سياحة وإحالة مسئوليها للنيابة العامة، وذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع لخلية الأزمة التي كلف بها رئيس الجمهورية، يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وجاءت الوفيات لأسباب تتعلق بتقصير واستغلال مكاتب ارسال الحجيج، وشركات السياحة في مصر، الأمر الذي ينفي أي اتهامات للسعودية بالتقصير في هذا الملف، بل على العكس من ذلك حظي الحجاج بأعلى درجات الرعاية الصحية.

50 ألف حاج مصري

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مضيفًا أنه يجرى مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية.

ومن جانبه، أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي سفرتهم أي خدمات.

و تم رصد 16 شركة سياحة -بصورة مبدئية- تحايلت وقامت بتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

التنسيق مع الجانب السعودي

وتضمنت التوصيات، التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة؟

مع مراجعة وزارة السياحة والآثار لكشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، ومتابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.