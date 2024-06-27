إيلاف من بيروت: أكدت تقارير أن الآلاف من المقاتلين من الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط على استعداد للقدوم إلى لبنان للانضمام إلى "جماعة حزب الله" المسلحة في معركتها مع إسرائيل، إذا تصاعد الصراع المحتدم إلى حرب شاملة، حسبما ذكر مسؤولون في إيران. ووفقاً لتأكيدات الفصائل المدعومة من إيران.

ومن الجدير بالذكر أنه يحدث تبادل إطلاق نار شبه يومي على طول الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل منذ أن شن مقاتلون من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس هجوما على جنوب إسرائيل في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) أدى إلى اندلاع حرب في غزة.

وتدهور الوضع في الشمال هذا الشهر بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل قائد عسكري كبير في حزب الله في جنوب لبنان. ورد حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار المتفجرة على شمال إسرائيل.

وهدد مسؤولون إسرائيليون بشن هجوم عسكري في لبنان إذا لم يتم التوصل إلى نهاية تفاوضية لإبعاد حزب الله عن الحدود.

الدعم الإيراني

وعلى مدار العقد الماضي، قاتل مقاتلون من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان معا بدعم من إيران في الصراع السوري المستمر منذ 13 عامًا، مما ساعد على ترجيح الكفة لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. ويقول مسؤولون من الجماعات المدعومة من إيران إنهم قد يتحدون مرة أخرى ضد إسرائيل.

100 ألف مقاتل

وتتصاعد المخاوف من نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل ولبنان، وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه يوم الأربعاء إن قادة من إيران والعراق وسوريا واليمن ودول أخرى عرضوا في السابق إرسال عشرات الآلاف من المقاتلين لمساعدة حزب الله، لكنه قال إن الجماعة لديها بالفعل أكثر من 100 ألف مقاتل.

وقال نصر الله إن المعركة بشكلها الحالي لا تستخدم سوى جزء من القوة البشرية لحزب الله، في إشارة واضحة إلى المقاتلين المتخصصين الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار.

شركاء الحرب

لكن هذا قد يتغير في حالة نشوب حرب شاملة. وألمح نصر الله إلى هذا الاحتمال في خطاب ألقاه عام 2017 قال فيه إن مقاتلين من إيران والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان "سيكونون شركاء" في مثل هذه الحرب.

جاهزون في سوريا

ويقول مسؤولون من الجماعات اللبنانية والعراقية المدعومة من إيران إن المقاتلين المدعومين من إيران من جميع أنحاء المنطقة سينضمون إذا اندلعت الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وينتشر بالفعل الآلاف من هؤلاء المقاتلين في سوريا ويمكنهم التسلل بسهولة عبر الحدود التي يسهل اختراقها وغير المميزة.

وقال مسؤول في جماعة مدعومة من إيران في العراق لوكالة أسوشيتد برس في بغداد: "سنقاتل جنباً إلى جنب مع حزب الله" إذا اندلعت حرب شاملة، وأصر على التحدث دون الكشف عن هويته لمناقشة الأمور العسكرية. ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال المسؤول، إلى جانب مسؤول آخر من العراق، إن بعض المستشارين العراقيين موجودون بالفعل في لبنان.

وقال مسؤول في جماعة لبنانية مدعومة من إيران، أصر أيضا على عدم الكشف عن هويته، إن مقاتلين من قوات الحشد الشعبي العراقية، وفاطميون الأفغانية، وزينبيون الباكستانية، وجماعة المتمردين المدعومة من إيران في اليمن والمعروفة باسم الحوثيين، يمكن أن يأتوا إلى لبنان للمشاركة في الحرب.

قتال تكنولوجي لا يحتاج لأعداد كبيرة من المقاتلين

ويتفق قاسم قصير، الخبير في شؤون حزب الله، مع أن القتال الحالي يعتمد في معظمه على التكنولوجيا المتقدمة مثل إطلاق الصواريخ ولا يحتاج إلى عدد كبير من المقاتلين. لكنه قال إنه إذا اندلعت حرب واستمرت لفترة طويلة، فقد يحتاج حزب الله إلى دعم من خارج لبنان.

وأضاف: "التلميح إلى هذا الأمر قد يكون (رسالة) مفادها أن هذه أوراق يمكن استخدامها".

حرب متعددة الجبهات

وتدرك إسرائيل أيضا احتمال امكانية تدفق المقاتلين الأجانب، وقال عيران عتصيون، الرئيس السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في حلقة نقاش استضافها معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن يوم الخميس إنه يرى "احتمالا كبيرا" لحرب متعددة الجبهات.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون هناك تدخل من جانب الحوثيين والميليشيات العراقية و"تدفق أعداد كبيرة من الجهاديين من (أماكن) بما في ذلك أفغانستان وباكستان" إلى لبنان وإلى المناطق السورية المتاخمة لإسرائيل.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان متلفز الأسبوع الماضي، إنه منذ أن بدأ حزب الله هجماته على إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

من ناحيته نائب زعيم حزب الله، نعيم قاسم، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي: "لقد اتخذنا قراراً بأن أي توسع، مهما كان محدوداً، سيواجه توسعاً يردع مثل هذه الخطوة ويكبد إسرائيل خسائر فادحة".

صيف 2006

يذكر أن آخر صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله حدث في صيف عام 2006، عندما خاض الطرفان حربا استمرت 34 يوما وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في لبنان و140 شخصا في إسرائيل.

ومنذ بدء الجولة الأخيرة من الاشتباكات، قُتل أكثر من 400 شخص في لبنان، الغالبية العظمى منهم من المقاتلين ولكن بينهم 70 مدنياً وغير مقاتل. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 16 جنديا و11 مدنيا. ونزح عشرات الآلاف على جانبي الحدود.

وقال المحلل قصير إنه إذا انضم المقاتلون الأجانب، فسيكون من المفيد لهم أنهم قاتلوا معًا في سوريا في الماضي، وتابع : "هناك لغة عسكرية مشتركة بين قوى محور المقاومة وهذا مهم جداً في خوض معركة مشتركة".