تل أبيب: كشفت القناة الإسرائيلية 12، اليوم الخميس، تفاصيل "الحادثة الخطيرة" التي تعرضت لها قوة إسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين فجرا، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 16 آخرين.

وبحسب القناة، فقد أدى انفجار عبوات ناسفة مدفونة تحت الأرض إلى مقتل النقيب ألون سكاجيو، وإصابة 16 جندياً بجروح متفاوتة.

من بين المصابين، جندي إصابته خطيرة و5 إصابات متوسطة بينهم ضابط ومسعف، و10 أصيبوا بجروح طفيفة، بينهم ضابط وجندي احتياط.

وأشارت القناة 12 إلى أن العملية كانت تستهدف البنية التحتية لحماس في المخيم.

وأوضحت أن القوة الإسرائيلية دخلت إلى مخيم اللاجئين في جنين من عدة اتجاهات في وقت واحد، حيث قامت الجرافة العسكرية "دي 9" بإجراء "تمشيط" للمحور للتأكد من عدم وجود أي متفجرات في المنطقة.

وفي هذه المرحلة، صدمت مركبة مدرعة من نوع "بانثر"، عبوة ناسفة وانفجرت على الفور، وأصيب الجنود في المركبة بجروح طفيفة في الرأس، ولم تخترق العبوة الناسفة المركبة.

على الفور دخلت قوة إنقاذ لإخلاء الجرحى من المركبة، حيث وصلت قوات المشاة لإنقاذهم، وهنا قتل الضابط سكاجيو.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الشحنة كانت مدفونة على عمق حوالي 1.5 متر تحت الأرض، وهو أعمق من نقطة حفر الجرافة "دي 9".

ويقول الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه سيدرس موقع الشحنات وطريقة عملها بالترتيب لتجنب مثل هذه الحالات في المستقبل.

قتلى وجرحى

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الضابط القتيل هو النقيب ألون ساكاجيو، وكان يشغل منصب قائد فرقة القناصة في الكتيبة 93.

ومن بين الجرحى، جندي إصابته خطيرة و5 إصابات متوسطة، بينهم ضابط ومسعف. وجاءت قوة مشاة لإنقاذ السيارة والمسعف، فأصيب الجنود بعبوة أخرى، مما أدى إلى نتائج وخيمة.