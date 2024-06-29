ايلاف من الرباط: أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملك المغربي، اليوم السبت ، عن وفاة الأميرة للا لطيفة ، حرم الملك الراحل الملك الحسن الثاني، ووالدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والأمراء والأميرات .

وقال بيان للناطق الرسمي للقصر الملكي :" إننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره".

وكانت الأميرة للا لطيفة تعاني من مرض عضال ألم بها منذ فترة طويلة .