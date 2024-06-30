طهران: أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأحد، عن اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات "إرهابية" خلال الانتخابات الرئاسية.

وأفاد مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مجيد مير أحمدي "باعتقال عناصر أرسلوا إلى البلاد قبل الانتخابات ورتبوا لعمليات إرهابية".

وأضاف: "من ضمن ترتيباتهم دعوات للحضور في 1000 ميدان باسم أنصار أحد المرشحين، دون علم المرشح ليحتفلوا بالنصر المسبق، والتي باءت بالفشل بسبب عدم ترحيب الشعب بها".

وتابع: "خطَّطت الحركات والجماعات الإرهابية لخلق أجواء من الانفلات الأمني في البلاد خلال فترة الانتخابات من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة القلق والترهيب بين الناس لمنعهم من المشاركة في الانتخابات".

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من أصوات الناخبين.

يذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية بلغت أربعين بالمئة.

لم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.