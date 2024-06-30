إيلاف من لندن: مع تصاعد حمى الانتخابات العامة في آخر اسبوع لها في المملكة المتحدة، قال زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك أن حزب العمال سيتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه خلال المائة يوم الأولى" في السلطة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن حزب العمال "لا يمكن الوثوق به"، وبالمقابل انتقد زعيم العمال السير كير ستارمر، هجمات حزب المحافظين "اليائسة".

ومع إظهار استطلاعات الرأي طوال الحملة الانتخابية فشل حزب المحافظين في تحقيق أي تغيير في تقدم حزب العمال البالغ 21 نقطة، وفقًا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز)، فإن رئيس الوزراء لديه أيام فقط لتغيير الآراء في جميع أنحاء البلاد في محاولته للاحتفاظ بالسلطة.

وفي الوقت نفسه، يرى زعيم حزب العمال أنه إذا أعيد انتخاب المحافظين، "فسوف يشعرون بحقهم في الاستمرار في خدمة أنفسهم، بدلاً من وضع احتياجات بلادنا في المقام الأول".

ويواصل زعيم الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، الترويج لمقترحات حزبه بشأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في حين يرى زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني أن الجمهور الاسكتلندي يجب أن "يصوت للحزب الوطني الاسكتلندي لوضع مصالح اسكتلندا في المقام الأول".

سوناك وحزب العمال

ويواصل حزب المحافظين تحذيره من أن حكومة حزب العمال ستشهد زيادة في الضرائب، ويقول رئيس الوزراء إن انتخاب السير كير من شأنه أن يحدث "ضررًا لا يمكن إصلاحه خلال 100 يوم فقط من وصوله إلى السلطة".

وقال سوناك إن خطط حزب العمال لفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة من شأنها أن تخاطر "بإلقاء خطط آلاف الأسر لفصل الخريف في حالة من الفوضى، حيث يتساءل الأطفال عما إذا كان سيكون لديهم مكتب في المدرسة يعودون إليه".

عاصمة المهاجرين

كما ادعى أن حزب العمال سيجعل بريطانيا "عاصمة المهاجرين الناعمة في العالم" مع "حدود مفتوحة" و"عفو عن المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكن الوثوق بهم. يجب ألا نسلمهم ضرائبنا وحدودنا وأمننا. المحافظون وحدهم هم الذين سيحققون تخفيضات ضريبية واقتصادًا متناميًا ومستقبلًا أكثر إشراقًا وأمانًا للجميع".

وذهب وزير الخارجية اللورد كاميرون إلى أبعد من ذلك في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز)، مشيراً إلى أن حكومة حزب العمال ستشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال للصحيفة إن السير كير "معرض لخطر إضعاف موقف بريطانيا وإضعاف دفاعاتها، كل ذلك بطريقة غير ضرورية على الإطلاق".

ووصف رئيس الوزراء السابق، حزب العمال بأنه "ساذج بشكل ميؤوس منه بشأن العالم الخطير الذي نعيش فيه"، مضيفًا: "آخر شيء نحتاجه في بريطانيا الآن هو محامٍ يساري ليبرالي آخر يدير البلاد".

احاطات حساسة

لكن السير كير رد، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت له بالفعل "إحاطات حساسة رفيعة المستوى، لدرجة أنهم يثقون بنا كثيرًا فيما يتعلق بالأمن القومي".

وأضاف: "التحول الآن والإدلاء بهذا الادعاء السخيف يظهر فقط مدى اليأس الذي أصبحوا عليه قبل هذه الانتخابات".

"تفويض واضح" للحكم

وتحدثت أيضًا زعيمة حزب العمال ووزيرة الخزانة المقبلة المحتملة، راشيل ريفز، لصحيفة صنداي تايمز، وتحدثتا عن هدفهما المتمثل في تكثيف بناء المنازل "في اليوم الأول" إذا فازا في الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ثلاثة إعلانات سكنية على الأقل خلال الأسبوعين الأولين من حكومة حزب العمال، قائلة إن الفرص المتاحة للشباب من خلفيات الطبقة العاملة لامتلاك منزل خاص بهم "غير موجودة".

مقال ستارمر

وفي مقال لصحيفة (أوبزرفر)، كتب السير كير أنه إذا انتخب الناخبون حزب العمال يوم الخميس، فإن "عمل التغيير سيبدأ" وسوف "يعملون على إصلاح خدماتنا العامة من خلال ضخ أموال فورية، إلى جانب الإصلاحات العاجلة".

كما هاجم سجل المحافظين في السلطة، قائلاً إنه إذا أعيد انتخابهم، فإن "بريطانيا ستظل عالقة في حلقة هلاك النمو المنخفض والضرائب المرتفعة وتراجع الخدمات العامة".

وأضاف أن "البذخ غير الممول الوارد في بيانهم سيطلق العنان للفوضى في اقتصادنا مرة أخرى. وسيشعرون بأنه يحق لهم مواصلة خدمة أنفسهم، بدلا من وضع احتياجات بلادنا في المقام الأول".

وقال زعيم حزب العمال: "بصراحة، إذا فازوا بخمس سنوات أخرى بعد كل ما مررنا به في هذا البرلمان، فمن المؤكد أنهم سيعتقدون أن بإمكانهم الإفلات من أي شيء".

ودعا إلى "تفويض واضح" لتنفيذ خططه، مشيراً إلى "الفوضى" في عهد سوناك وليز تروس قبله كأمثلة لما يحدث عندما يسعى رؤساء الوزراء إلى "الحكم بدون هذا التفويض".

الحزب الوطني الاسكتلندي

وفي الوقت نفسه، في اسكتلندا، ناشد زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الاسكتلنديين دعم حزبه، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال يمكن أن يصبح أكبر كتلة برلمانية اسكتلندية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وجادل جون سويني بأنه على الرغم من أن "النتيجة في إنكلترا أصبحت الآن حتمية"، إلا أنها في "معظم المقاعد في اسكتلندا متقاربة للغاية بحيث لا يمكن تحديدها بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب العمال".

وانتقد حزب العمال قائلا إن حكومة ستارمر "تخطط لفرض تخفيضات بقيمة 18 مليار جنيه استرليني على الإنفاق العام - بعد سنوات من التقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة تكلفة المعيشة المستمرة".

وقال إنه لتجنب ذلك، و"لضمان اتخاذ القرارات بشأن اسكتلندا في اسكتلندا، عليك التصويت للحزب الوطني الاسكتلندي".

وأضاف سويني "الحزب الوطني الاسكتلندي يقدم لاسكتلندا الأمل في مستقبل أفضل - لكن عليك التصويت لصالحه. صوتوا هذا الخميس للحزب الوطني الاسكتلندي لوضع مصالح اسكتلندا في المقام الأول".

الديموقراطي الليبرالي

ويواصل الديمقراطيون الليبراليون الكشف عن السياسات التي تركز على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وعكس "تخفيضات حزب المحافظين القاسية" في مدفوعات الفجيعة.

وقال الحزب الذي يتزعمه السير إد ديفي: في الوضع الأخير، تحصل الأسرة الثكلى التي توفي زوجها أو شريكها على مبلغ مقطوع يصل إلى 3500 جنيه إسترليني، تليها دفعة شهرية تصل إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا لمدة 18 شهرًا.

ويدعو الحزب إلى تمديد هذه الفترة، ويتعهد بضخ مبلغ إضافي قدره 440 مليون جنيه إسترليني سنويًا في النظام بحلول 2028-2029 لتمويله.

بيان ديفي

وقال السير إد ديفي في بيان: "فشلت حكومة ريشي سوناك في ضمان عدم ترك العائلات تكافح لدفع الفواتير في مثل هذه الفترة الزمنية الصعبة.

وقال: "سيعامل الديمقراطيون الليبراليون العائلات والأطفال الذين يفقدون أحباءهم بكرامة ويقدمون لهم الدعم الذي يستحقونه".

كما كرر تعهد حزبه بمنح الناس حقًا قانونيًا لرؤية الطبيب العام في غضون أسبوع وبدء علاج السرطان في غضون شهرين، حيث قال السير إد إن حزبه "وضع الصحة والرعاية في قلب صفقتنا العادلة للبلاد". ".

فاراج يواصل الهجوم

وفي الوقت نفسه، تتخذ منظمة الإصلاح في المملكة المتحدة موقفًا هجوميًا بعد مواجهة عدد كبير من مزاعم العنصرية خلال الأيام الأخيرة.

وسحب الحزب أمس دعمه لثلاثة مرشحين، وجاء ذلك في أعقاب بث أخبار القناة الرابعة لقطات تم تصويرها بشكل سري أظهرت أندرو باركر، وهو ناشط يصوت لصالح فاراج، مستخدماً لفظة عنصرية لوصف رئيس الوزراء.

ووصف الإسلام بأنه "عبادة مثيرة للاشمئزاز"، وقال إن الجيش يجب أن "يطلق النار" على المهاجرين الذين يعبرون القناة.

وواصل نايجل فاراج الهجوم، حيث قال الحزب إنه أبلغ القناة الرابعة إلى هيئة مراقبة الانتخابات بدعوى "التدخل الفاضح" بشأن ما يزعم الحزب أنه صراخ مزيف زرعته هيئة الإذاعة.

وانتقد فاراج أيضًا هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلاً إنه سيرفض الظهور في برنامجها الرائد صباح يوم الأحد حتى يعتذروا عن جمهورهم "غير النزيه" خلال برنامج وقت الأسئلة الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية يوم الجمعة، متهمًا المذيع "بالتصرف كممثل سياسي طوال هذه الانتخابات".