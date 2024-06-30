إيلاف من باريس: تصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد بحصوله على 34% وفق استطلاعات معهد "إيبسوس تالان".

فيما حل تحالف اليسار ثانيا بـ28.1% من الأصوات يليه التحالف الرئاسي بـ20.3%.

وقدر معهد "إيبسوس تالان" نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الدورة بـ65.5 بالمئة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد حل البرلمان، نتيجة إخفاق الائتلاف الرئاسي المدوي في الانتخابات الأوروبية والفوز الكبير الذي حققه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في هذا الاستحقاق. تابعوا على فرانس24 التغطية الكاملة لهذه الانتخابات.

أهم الأحداث في الانتخابات حتى الآن (وفقاً لفرانس 24):

- اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بـ34% وتحالف اليسار ثانيا

- نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تقدر بـ65.5% وفق "إيبسوس تالان"

- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس، وستتواصل عملية التصويت حتى السادسة فيما ستبقى مفتوحة في المدن الكبرى إلى حدود الثامنة، حيث يبدأ ظهور أولى النتائج.

- ترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها ستنبثق حكومة تسير البلاد.