إيلاف من واشنطن: تتهاوى ثقة الجميع في الرئيس الأميركي جو بايدن بوتيرة لم يسبق لها مثيل بعد فشله الذريع في المناظرة الكارثية أمام منافسه دونالد ترامب قبل أيام.

صحيفة "واشنطن بوست" قالت في تحليل لها رعاة الحزب الديمقراطي ينظرون إلى حملة بايدن باعتبارها "نهاية العالم" بعد مناظرته الفاشلة أمام سلفه دونالد ترامب، ويعتقدون أن الحزب يحتاج إلى "خطة بديلة".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة من داخل الحزب أن " أحد الرعاة الرئيسيين للحزب قال إن أداء بايدن خلال مناظرته الأخيرة أمام ترامب بمثابة "نهاية العام" ووفقا لتعبيره "هاراغيدون".

وقال راع رئيسي للصحيفة إنه أجرى يوم الجمعة استطلاعا داخليا بين مؤيدي الحزب حيث أعرب 74% من المشاركين فيه عن راي مفاده بأن الديمقراطيين "بحاجة إلى خطة ب أو خطة بديلة" تتضمن ترشيح مرشحين جدد لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، فيما أعرب 15% فقط عن مواصلتهم دعم بايدن، وفقاً لما نقلته شبكة RT عن الصحيفة الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الحزب الديمقراطي لم تكشف هويته قوله "إذا لم يغير بايدن حملته ويظهر أنه زعيم، فستكون هناك أوقات صعبة للغاية فيما يتعلق بقضية المال، يحتاج الناس إلى رؤية التغيير".

هذا وجرت الخميس الماضي أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تمت للمرة الأولى في التاريخ الأميركي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأميركية الكبرى ببث هذا الحدث.

وتتفق وسائل الإعلام الأميركية على أن بايدن لم يظهر أداء جيدا في المناظرة الأولى مع الرئيس السابق دونالد ترامب، التي جرت في ليلة 28 حزيران (يونيو) في أتلانتا.