توصل علماء بريطانيون مؤخرا إلى أن فحصا للدماغ مدته 10 دقائق من الممكن أن يتنبأ بما إذا كان الشخص سيصاب بالخرف أم لا قبل بضعة أعوام من الإصابة به.

وقال العلماء -الذين ابتكروا الفحص واختبروه على عينة من الأشخاص- إن دقة الاختبار بلغت 80 في المئة، وإنهم توقعوا الإصابة بالمرض قبل فترة قد تصل إلى 9 سنوات. ويقدم هذا الفحص الأول من نوعه وسيلة أدق للتنبؤ بالإصابة بالخرف مقارنة باختبارات الذاكرة أو قياس انكماش خلايا المخ الشائعة في الوقت الحالي.

أول ما يتبادر إلى الأذهان عند سماع كلمة "الخرف" هو مشكلات الذاكرة أو النسيان، ولكن هناك أعراض أخرى عديدة تشمل تغيرات في السلوك والشخصية، وهي تفاجئ في كثير من الأحيان أفراد أسرة المريض.

فماذا نعرف عن الخرف؟

يشير مصطلح dementia (الخرف) إلى مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر لوظائف الدماغ، ويدخل تحت مظلته ما يصل إلى 200 نوع فرعي، من بينها الزهايمر الذي يشكل - إلى جانب الخرف الوعائي vascular dementia - غالبية الحالات. والزهايمر هو النوع الأشهر من أمراض الخرف، ويأتي نتيجة تراكم بروتينات في المخ تؤثر على الطريقة التي تُرسِل بها خلاياه إشارات لباقي أجزاء الجسم. ومع مرور الوقت، يُتلف المزيد من الخلايا متسببا في تفاقم الأعراض.

في عام 2023، كان هناك أكثر من 55 مليون مصاب بأمراض الخرف في العالم، ويعيش ما يزيد عن 60 في المئة منهم في بلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل، وفق منظمة الصحة العالمية. كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بالرجال.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف

التقدم في السن هو أكبر عوامل الخطر، إذ يصيب المرض واحدا من بين 14 شخصا فوق سن الـ 65 عاما، وواحدا من بين كل ستة أشخاص فوق الـ 80 عاما. ولكنه قد يصيب أيضا أشخاصا أصغر سنا. وتشمل عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بالخرف: التدخين والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار وفقدان السمع وصعوبات التعلم والوحدة والعزلة وقلة النشاط الرياضي والاكتئاب الذي لا يتم علاجه والالتهاب والتلوث ومشكلات النوم والنظام الغذائي غير الصحي والإفراط في تناول المشروبات الكحولية. ويمكن أن تحدث الإصابة نتيجة خلل في الجينات يصاب به أفراد من نفس العائلة، لكنه عامل نادر جدا.

وقد عكف باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية مؤخرا على دراسة 161 عامل خطر لأمراض الخرف، وصنفوا تأثيرها على تدهور خلايا المخ، بالإضافة إلى التأثيرات الطبيعية للشيخوخة. وتوصل الباحثون إلى أن أكثر تلك العوامل ضررا هي مرض السكري وتلوث الهواء والإفراط في تناول الكحوليات.

Getty Images فقدان الذاكرة القصيرة من أبرز أعراض الخرف وأولها ظهورا في بعض الأحيان.

الأعراض الشائعة

"فقدان الذاكرة بالتأكيد عرض بارز، ولكنه ليس الوحيد، فهناك أعراض إدراكية أخرى، فضلا عن الأعراض السلوكية"، هكذا أخبرني البروفيسور دنيس تشان أخصائي أمراض المخ والأعصاب والأستاذ بجامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن.

يضيف البروفيسور تشان أن أول الأعراض ظهورا، حتى عند الإصابة بمرض الزهايمر، قد يكون شيئا آخر غير مشكلات الذاكرة.

"قد يكون القلق أو ضعف الوعي المكاني أو صعوبة تنظيم الأشياء. ومع تقدم الحالة، تظهر الأعراض الأخرى، وهي الأعراض الكلاسيكية، وتتمثل في الارتباك الوقتي أو المكاني، وصعوبة اتخاذ القرارات أو القيام بمهام متعددة، كما تتأثر اللغة والقدرة على الكلام. ثم تزداد الأعراض السلوكية مثل القلق والتوتر والهيجان. هذا بالنسبة الزهايمر. إذا نظرت إلى حالات أخرى، مثل خرف أجسام ليوي، فإن أحد الأعراض الأولى هو الهلوسة – رؤية أشياء غير موجودة أو توهم أحداث".

أما الأشخاص المصابون بالخرف الوعائي أو مرض باركينسون؛ فيقول البوفيسور تشان إنهم قد يعانون من مشاكل في الحركة. وقد تكون الإشارة الأولى هي الصعوبة في المشي أو النهوض من الكرسي. وهناك حالات أخرى يمكن أن تسبب حركات غير طبيعية للعين.

تغيرات سلوكية

يعكف "وحيد" (اسم مستعار) على رعاية والدته منذ أن بدت عليها أعراض الخرف قبل نحو عام. أخبرني بأن الأعراض الأولية التي أثارت قلقه كانت تدهور الذاكرة القصيرة لوالدته وضعف التركيز.

"ما لم نكن نتوقعه هو أنه بعد فترة قصيرة، طرأت على شخصيتها تغيرات كبيرة. فقد تحولت من شخصية رقيقة بشوشة إلى شخصية شديدة العصبية والانفعال. أصبحت ترفض تماما مغادرة المنزل رغم أنها كانت دائماً تستمع بزيارة صديقاتها. لطالما كنت أنا الأكثر قربا منها، لكنها صارت الآن تهتم بشقيقي بشكل غير مسبوق، وباتت تسأل عنه باستمرار عندما لا يكون معها في البيت. تتصل به هاتفيا مرات عديدة في مكتبه لأنها تنسى أنها اتصلت به. كما أنها صارت شديدة الحساسية وسريعة البكاء. أحيانا أشعر أنها ليست أمي التي أعرفها ولكنها سيدة أخرى لديها نفس ملامحها".

حدثتني "نورا" (اسم مستعار) أيضا عما لاحظته من تغيرات سلوكية طرأت على والدها بعد فترة من إصابته بالخرف الوعائي قبل نحو ثلاث سنوات.

"الحلم والوقار كانا من أبرز صفات أبي، لكن بعد شهور من إصابته بالمرض، أصبح سريع الانفعال وأصيب بالاكتئاب لدرجة أنه أحيانا يقضي ساعات طويلة لا ينطق بكلمة واحدة، وإذا حاولنا إشراكه في الحوار أو إقناعه بتجاذب أطراف الحديث، تكون استجابته بالإيماء".

Getty Images الارتباك الزماني أو المكاني من الأعراض الكلاسيكية التي تظهر على مريض الخرف مع تطور الحالة.

تتفاوت التغيرات التي تطرأ على شخصية مريض الخرف وسلوكياته من شخص إلى آخر، ولكن من أكثرها شيوعا:

سرعة الغضب أو السلوك العدواني المفاجئ.

التصرف خارج حدود اللياقة الاجتماعية.

اتخاذ قرارات لا تتناسب مع معتقدات الشخص الثقافية أو الدينية أو الشخصية.

سلوك ينم عن الإصابة بالوسواس القهري.

تغيرات في المزاج، كأن يصبح الشخص مكتئبا أو خائفا أو متوترا.

الانسحاب من الحياة الاجتماعية.

ويقول البروفيسور تشان إن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تلك التغيرات السلوكية.

"مع تقدم المرض، يدرك الأشخاص أنهم ليسوا كما كانوا، وهذا بالطبع يسبب الكثير من الحزن والإحباط والغضب وفقدان الثقة بالنفس، مما قد يتجلى في صورة سلوكيات عدوانية أو سرعة الغضب أو الحساسية المفرطة. ويتعامل كل مريض بشكل مختلف مع ما يبدو زيادة في وعيه بوجود مشكلة".

ويضيف تشان: "مع تقدم المرض أيضا، تتعرض خلايا الدماغ للمزيد من التلف، تلك الخلايا التي تساعد على التحكم في سلوكنا. على سبيل المثال، بالنسبة لي ولك، هناك قواعد للسلوك الاجتماعي نلتزم بها؛ فنحن لا نصرخ أونصيح معظم الوقت لأننا نعرف أن ذلك غير مقبول. يتحكم في ذلك دوائر عصبية داخل الفص الجبهي للدماغ، ومع تقدم حالة الخرف، قد تتعرض تلك الدوائر للتلف، ما يعني أن المرضى لن يكون لديهم نفس القدرة على السيطرة على سلوكهم، ويظهر ذلك في هيئة تصرفات غير مقبولة. هذا للأسف جزء من الخرف، وهو ما نسميه الأعراض النفسية العصبية".

وفضلا عن التغيرات التي تحدث في دماغ المريض وفقدان الإحساس بالذات، قد تأتي التصرفات المختلفة نتيجة شعور بالألم الجسدي، وكأنها صرخة استغاثة للمريض الذي يجد صعوبة في التواصل مع الآخرين.

يقول البروفيسور تشان إن "الوضع الكلاسيكي الذي نلاحظه هو أنه إذا كان الشخص يعاني ألما عاطفيا أو جسديا ولا يستطيع التعبير عنه بالكلمات، فإنه لا يستطيع التعامل معه، فينعكس ذلك على تغيرات في السلوك. لذا نحاول في هذه الحالات معرفة السبب الأساسي: هل هو غير راض عن شيء ما؟ هل هي الظروف المحيطة؟ هل هي صعوبات في النوم، أم ألم جسدي؟".

ومن ثم تتضح أهمية فهم سلوك المريض للتعامل معه بالشكل الذي يضمن راحته. وتجدر الإشارة إلى أن تلك التغيرات تتفاوت من شخص إلى آخر، وقد تحدث ببطء أو بشكل مفاجئ، ولا سيما عندما يصاب المريض بعدوى أو يشعر بآلام جسدية.

ما الطريقة المثلى للتعامل مع التغيرات الناجمة عن الخرف؟

Getty Images يؤدي الخرف إلى تغيرات في سلوك المرضى.

كثيرا ما يجد القائمون على رعاية مريض الخرف أنفسهم في حيرة بشأن أفضل أسلوب للتعامل معه، ولا سيما عندما تبدر منه سلوكيات غير معتادة.

يقول "وحيد" إنه في البداية كان يدخل في مناقشات مع والدته ويلفت انتباهها إلى التغيرات التي طرأت على سلوكها، لكنه أدرك أنها لا تقتنع بكلامه، كما أنها تنسى تلك الحوارات أيضاً.

"بدأت أشعر بأن والدتي، وهي سيدة حادة الذكاء، تتصرف بهذه الطريقة لأنها تدرك أن شيئا ما قد تغير، لكنها لا تستطيع أن تحدد ما هو. كما لاحظت أن أي تغيير في روتينها اليومي أو محيطها يتسبب لها في توتر ينعكس على سلوكها، لذا أحاول الآن أن أتفادى تلك التغيرات قدر الإمكان وأقابل سلوكها العصبي بالهدوء، وكان لذلك نتيجة إيجابية".

وبسؤاله عن الطريقة المثلى للتعامل مع التغيرات السلوكية لمريض الخرف، أجابني البروفيسور تشان بأنه يجب التعامل مع كل حالة على حدة.

"بعض الأشخاص مستعدون للنقاشات ولديهم وعي كاف لما يحدث بداخلهم يجعلهم يدركون أنهم ربما أصبحوا سريعي الغضب أو أكثر انفعالا، في هذه الحالة هناك مجال أكبر للحديث معهم وربما التفكير في بديل. لكن للأسف، في حالات كثيرة يصاب المريض بما نسميه فقدان البصيرة، ولا يتقبل بالتالي أن سلوكه ربما يكون غير مرغوب فيه".

ويضيف تشان أنه في بعض الحالات الشديدة يُطلب من الأطباء التدخل، من خلال وصف أدوية مضادة للتوتر أو الاكتئاب، وفي الحالات الأكثر خطورة يضطرون إلى استخدام ما يعرف بالأدوية المضادة للذهان.

يقول: "هذه الأدوية تستخدم للسيطرة على حالات انفصام الشخصية والمشكلات السلوكية الخطرة لمن يعانون من مرحلة متقدمة من الخرف، ولكنها تكون الملاذ الأخير".

Getty Images تتلف الدوائر العصبية بدماغ مريض الخرف والتي تتحكم في السلوك، ما يؤدي إلى تقويض قدرته على السيطرة على تصرفاته.

"مسن بسلوكيات طفل"

مع تقدم مراحل الخرف، نجد أحيانا أن الأبناء يتعاملون مع آبائهم المصابين به على أنهم أطفال، ويتحدثون إليهم بالطريقة التي يتكلم بها الأب أو الأم مع طفله أو طفلته الصغيرة. وقد لاحظت أن مواقع بعض وسائل الإعلام العربية تستخدم مصطلح "مسن بسلوكيات طفل" للإشارة إلى مريض الزهايمر أو غيره من أمراض الخرف. سألت البروفيسور تشان عن مدى فاعلية هذا النهج في التعامل مع مرضى الخرف.

"لا، لست متأكدا أنه ينبغي معاملة مريض الخرف البالغ كطفل، لأنه ليس طفلا. ذكرت آنفا أن تصرفات المريض قد تتغير بسبب تلف دوائر الدماغ العصبية التي تتحكم في سلوكنا. فيصبح المريض أنانيا وقد يفقد تعاطفه مع الآخرين وذكاءه العاطفي. ويصير كذلك لأنه يفتقد إلى الرؤية الشاملة والفلسفة التي يكتسبها عندما ينمو دماغه في مرحلة البلوغ. من هذا المنظور نستطيع أن نقول إن هناك ارتدادا إلى مرحلة الطفولة. لكني لا أعتقد أن هذه المقارنة دقيقة. فالأسباب مختلفة والظروف مختلفة".

ويشدد تشان على أنه لا ضير من تذكير المريض بلطف أو استخدام وسائل لتنشيط ذاكرته، لكن من غير المجدي لفت انتباهه إلى سلوكياته وتعنيفه.

"لا يمكنني إعطاء مجموعة من الإرشادات أو الأوامر وأقول للناس يجب أن تتصرفوا بهذه الطريقة أو تلك، لأن كل شخص مختلف والديناميكيات الاجتماعية والعائلية والثقافية تختلف بين المرضى. يمكننا تقديم نصائح عامة، وهي أنه إذا كانوا عدوانيين، ينبغي تقبل أن ذلك ليس بإرادتهم، إنها الحالة التي يعانون منها وينبغي علينا أن نعرف تفاصيلها ونعالجها. لا تكونوا عدوانيين في المقابل – لا تقاوموا النار بالنار. إذا فقدوا البصيرة فلا جدوى من الاستمرار في محاولة غرسها فيهم إذ لن يكون لديهم هذا الوعي".