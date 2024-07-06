إيلاف من لندن: عقد رئيس الوزراء البريطاني العمالي الجديد السير كير ستارمر، أول اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، بعد الفوز الساحق الذي حققه الحزب في انتخابات يوم 4 يوليو/تموز، منهيا 14 عاما من حكم المحافظين.

وفي بدء الاجتماع، قال السير كير ستارمر "الآن نواصل عملنا"، وقال رئيس الوزراء إنه "أمر رائع للغاية" أن يرحب بفريقه الأول في داونينغ ستريت، لكنه حذر من أن هناك "عملا ضخما" يتعين القيام به.

التشكيلة الحكومية

وأجرى زعيم حزب العمال تغييرات قليلة على التشكيلة الأمامية التي كانت موجودة قبل الانتخابات. وكان من بين الجالسين على الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وزيرة الخزانة راشيل ريفز، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر.

وكان من بين الحاضرين وزير الصحة ويس ستريتغ، ووزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، ووزير الخارجية ديفيد لامي.

واحتفظ كل من شبانة محمود وإد ميليباند بحقيبة العدل والطاقة، في حين بقي جون هيلي في وزارة الدفاع وجوناثان رينولدز في وزارة الأعمال.

ومع ذلك، اختار السير كير محامي حقوق الإنسان ذو الخبرة ريتشارد هيرمر لمنصب المدعي العام بدلاً من إميلي ثورنبيري، التي شغلت الدور في حكومة الظل قبل الانتخابات.

ومن المتوقع الإعلان عن تعيينات وزارية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الخطوات الست

وإذ ذاك، كانت الخطوات الست الأولى المنصوص عليها في بيان حزب العمال الانتخابي على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء: تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليص أوقات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإطلاق قيادة جديدة لأمن الحدود، وإنشاء شركة الطاقة البريطانية العظمى، واتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك غير الاجتماعي، وتجنيد الأشخاص. وتعيين 6500 معلم جديد.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد سلسلة من التحديات عند توليه منصبه، بما في ذلك قائمة انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تضم 6.3 مليون مريض، وأزمة القوارب الصغيرة في القناة، ونظام السجون المجهد، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

زيارة واشنطن

وعلى صلة، سيظهر السير كير لأول مرة على الساحة الدولية بعد أيام قليلة من تعيينه، عندما يسافر إلى واشنطن العاصمة لحضور قمة قادة الناتو.

كما سيستضيف قمة الجماعة السياسية الأوروبية في المملكة المتحدة في 18 يوليو/تموز.

في أول خطاب له كرئيس للوزراء على درج داونينغ ستريت، وعد السير كير - الذي قال إنه لن يعمل بعد الساعة السادسة مساء يوم الجمعة لقضاء بعض الوقت مع عائلته - بأن حكومته الجديدة سوف "تخدمك" وأن "السياسة يمكن أن تكون حلاً". وقال"نحن القوة من أجل الخير".

واضاف: "لقد صوتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني وعودة السياسة إلى الخدمة العامة، عملنا عاجل، وسنبدأه اليوم."