إيلاف من الرباط:توفي، السبت، بمدينة الدار البيضاء، الفنان الكوميدي مصطفى الداسوكين، عن عمر يناهز 82 سنة.

ويعد الداسوكين، الذي رأى النور سنة 1942، بالدار البيضاء، من رواد الكوميديا في المغرب، راكم مسيرة فنية معتبرة، على مدى يناهز الخمسة عقود، شارك خلالها في عشرات الأعمال الفكاهية والأفلام والمسلسلات، جعلته يحظى بشعبية كبيرة بين المغاربة.

كما تميزت مسيرة الداسوكين بالتجربة الفنية الناجحة التي شكلها كثنائي كوميدي مع رفيق دربه الفنان مصطفى الزعري.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي طبعت مسيرة الداسوكين، التي تراوحب بين السينما والتلفزيون والمسرح، "ستة من ستين"،و"عائلة السي مربوح"، و"نسيب الحاج عزوز"، و"خير وسلام"،و"الهاربان"، و"المدير الجديد"، و"دموع الرجال"، و"الغالية"،و"شارب عقلو"، و"كاري حنكو"، و"النواقسية"، و"الجمرة"،و" الجيلالي ترافولتا "، و"نص عقل"، و"الزواق يطير"، و"القضية فيها إن"، و"شمكارا ولكن"، و"الضحك فيه وفيه"، و"خمسة وخميس" و"شوك السدرة".

وجاءت ردود الفعل لخبر رحيل الداسوكين ملخصة لحالة الحزن التي انتابت شرائح واسعة من المغاربة، رافقتها أعمال "كوميدي أصيل" و"هرم من أهرامات المسرح والكوميديا المغربية"، على مدى عقود.

وقال الفنان محمد عاطر إن الراحل "واحد من رواد الكوميديا" في المغرب. فيما وصفه المخرج والممثل عبد الكبير الركاكنة ب"الفنان القدير والمحبوب صانع البسمة والفرح".