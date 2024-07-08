إيلاف من الرباط :انسحبت فرق المعارضة المغربية من جلسة مجلس النواب مساء اليوم الاثنين، احتجاجًا على غياب وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، ورفضه الرد على موضوع طارئ يتعلق بمقاطعة طلبة الطب لامتحانات نهاية السنة.

أدى هذا الانسحاب إلى طلب فرق الغالبية من رئيس الجلسة رفعها للتشاور مع رئيس مجلس النواب.

وأوضح النائب محمد صباري، رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن مكتب المجلس تلقى جوابًا من الحكومة يفيد بعدم استعدادها للتفاعل مع الطلبات المقدمة بشأن إضرابات طلبة الطب.

وعبر رؤساء فرق المعارضة عن استيائهم لهذا الموقف، حيث وصف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، تصرف الحكومة بأنه احتقار للبرلمان، معتبرًا أن رفض الحكومة التفاعل مع الموضوع يعكس أزمة كليات الطب.

من جهته، انتقد النائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية (معارضة برلمانية)، رفض الوزير الحضور إلى البرلمان، متسائلًا: كيف يمكن إنقاذ السنة الجامعية من السنة البيضاء في كليات الطب؟ وحمل النائب بوانو المسؤولية للوزير ميراوي في عرقلة التوصل إلى حل للأزمة.

بدوره، عدّ النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي الاشتراكي (معارضة برلمانية)، رفض الحكومة بأنه موقف خطير، متسائلًا: كيف أن أربع فرق نيابية طلبت مساءلة الوزير عن أزمة كليات الطب، لكنه رفض؟ في ظل هذا الوضع، يقول شهيد إن الحكومة لم تترك للبرلمانيين خيارًا سوى الانسحاب من الجلسة.

من جانبه،وصف رئيس الفريق النيابي الحركي،إدريس السنتيسي (معارضة برلمانية)، رفض الوزير ميراوي الاستجابة لطلبات الفرق البرلمانية بأنه "خطير"، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الطلبة من أبناء المغاربة.

وانسحبت فرق المعارضة من الجلسة، مما دفع فرق الغالبية إلى التماس رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب حول هذه الوضعية، حيث طالب النائب عمر حجيرة، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (أغلبية)، بتوضيحات حول أسباب عدم حضور وزير التعليم العالي. كما طلب رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، محمد شوكي، برفع الجلسة من أجل التشاور، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.

يُذكر أن طلبة الطب في المغرب خاضوا إضرابات طويلة عن الدراسة والامتحانات منذ أكثر من ستة أشهر، احتجاجًا على تعديل نظام الدراسة في كليات الطب من خلال تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.