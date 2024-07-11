إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الأميركي جو بايدن "في حالة جيدة" بعد اجتماعه في البيت الأبيض.

وجاء اجتماع ستارمر وبايدن وهو الأول من نوعه، على هامش قمة الناتو التي انعقدت في واشنطن، ونفى رئيس الوزراء المخاوف من أن القدرة المعرفية للرئيس الأميركي ليست على مستوى الصفر حيث يواجه بايدن دعوات للتنحي عن المرشح الديمقراطي قبل الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وأصبحت مدى ملاءمة بايدن كرئيس موضع تساؤل بعد أن واجه مناظرة رئاسية أولى كارثية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترمب قبل أسبوعين تقريبًا.

وأصدر طبيب الرئيس رسالة يوم الثلاثاء قال فيها إن بايدن لم تظهر عليه أي أعراض لمرض باركنسون أو أي مرض عصبي آخر بعد تقارير عن زيارة أحد المتخصصين للرئيس عدة مرات خلال العام الماضي.