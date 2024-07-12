إيلاف من لندن: ناقش العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث والنجم السينائي إدريس إلبا "عنف الشباب" خلال جتماع في قصر سانت جيمس، اليوم الجمعة، بهدف إيجاد "فرص إيجابية للشباب المتأثرين بالعنف بين الشباب في المملكة المتحدة".

وناقش الملك وإدريس إلبا كيفية مساعدة الشباب المتأثرين بالعنف بين الشباب، خلال الاجتماع الذي رعاه "صندوق الملك" المبادرات التي "قد تساعد في معالجة عنف الشباب في المملكة المتحدة".

يذكر أنه عندما كان الممثل إلبا مراهقًا، حصل على منحة قدرها 1500 جنيه إسترليني من صندوق الأمير آنذاك لحضور المسرح الموسيقي الوطني للشباب.

التعاون في سيراليون

وفي اجتماع اليوم، الذي حضره رئيس الوزراء السير كير ستارمر، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، ناقش الملك تشارلز وإلبا التعاون في سيراليون بين مؤسسة Prince's Trust International ومؤسسة Elba Hope.

وقال القصر الملكي إن جلالة الملك ونجم فيلم (لوثر) انضما إلى طاولة مستديرة مع الشباب والمنظمات الشبابية "للاستماع إلى انعكاسات محادثاتهم". وكان لإيجاد "فرص إيجابية للشباب المتأثرين بعنف الشباب في المملكة المتحدة" أهمية خاصة.

وأضاف القصر الملكي إن صندوق الملك King's Trust ومؤسسة Elba Hope "تعهدتا بالعمل معًا في مبادرة جديدة للمستقبل الإبداعي لإلهام الشباب من خلال الفنون ودعمهم في وظائف في الصناعات الإبداعية".

وتساعد الدورات التي تقدمها المؤسسة "الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عامًا على تطوير المهارات الحياتية الأساسية والاستعداد للعمل والحصول على فرص العمل".

وقال القصر إن المؤسسة كان أسسها الملك عام 1976، وساعدت أكثر من مليون شاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.