يبدو نيكو ويليامز ولامين جمال كشقيقين في منتخب اسبانيا لكرة القدم.

الأول بلغ 22 عامًا يوم الجمعة، والثاني يبلغ 17 عامًا يوم السبت، وكلاهما يأتي من عائلتين من المهاجرين من أفريقيا. لقد أثبتا نفسيهما في فريق إسبانيا.

وتألق المهاجمان في مباراة الفوز 4-1 في ربع النهائي على جورجيا ومرة أخرى في نصف النهائي، حيث سجل لامين هدفا تاريخيا للفوز 2-1 على فرنسا، ليصبح بذلك أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبية.

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إيناكي ونيكو ويليامز: شقيقان، فريق واحد وانتظار لمدة 40 عامًا

ويُعد ارتباطهما على أرض الملعب هو مفتاح نجاح إسبانيا، التي حققت لقبها القاري الرابع اليوم.

وخارج الملعب، هما صديقان، وقد شوهدا وهما يقومان بتصميم رقصات ممتعة على تيك توك.

وهما لا يفترقان، وهما أيضًا رمزان لبلد تحول في العقود الأخيرة بسبب الهجرة.

ويقول البروفيسور مويسيس رويز، خبير القيادة والتواصل في الجامعة الأوروبية، لبي بي سي موندو: "إنهما مصدر فخر لإسبانيا، فهما النموذج الإيجابي لإسبانيا الجديدة".

وأضاف رويز قائلا: "إنهما شابان إسبانيان لهما تاريخ عائلي حافل بالجهد والصعوبة وهما نموذجان للتواضع والموهبة".

لكن ما قصة هذين اللاعبين، وكيف أصبحا نجمين؟

Getty Images إيناكي (على اليمين) هو تقريبًا بمثابة الأب لنيكو

حياة أفضل

وُلد كل من نيكو وشقيقه الأكبر إيناكي ويليامز، لاعب كرة قدم أتلتيك بلباو، في إسبانيا وفيها ترعرعا.

وتتحدث قصتهما عن الأمل والهجرة والمعاناة والعمل الجاد والتصميم والتضامن.

وكانت والدتهما ماريا حاملاً بإيناكي عندما غادرت غانا مع زوجها فيليكس للبحث عن حياة أفضل في أوروبا في عام 1994.

وانتهى بهما الأمر بالسير معظم الرحلة بما في ذلك عبر الصحراء الكبرى.

وأوضح إيناكي نفسه لوسائل الإعلام الإسبانية أن الزوجين وصلا إلى إقليم مليلية الإسباني عن طريق القفز على السياج الحدودي.

وقال إيناكي ماردونيس أجا، الذي كان قسا وهو الآن يعمل في خدمة الرعاية الدينية الكاثوليكية في مستشفى ماركيز دي فالديسيلا في سانتاندير بشمال إسبانيا، لبي بي سي موندو: "لقد نُصحا بأن يقولا إنهما فرا من بلد مزقته الحرب، فقالا إنهما هربا من ليبيريا. ولسنوات عديدة، اعتقدت أنهما من هناك، في ذلك الوقت، كنت طالبًا في بعثة تبشيرية كاثوليكية وعضوًا في مجموعة كاريتاس لرعاية المهاجرين".

ومضى قائلا إن الحكومة نظمت في ذلك الوقت عملية لنقل المهاجرين الذين كانوا في مليلية إلى أجزاء مختلفة من إسبانيا.

وأضاف قائلا: "جاء والدا نيكو إلى بلباو عبر كاريتاس دي بلباو، وبما أنني أعرف اللغة الإنجليزية، طُلب مني أن أكون ضمن المجموعة”.

IÑAKI MARDONES AJA إيناكي مع والدته وهي حامل بنيكو

"شرف"

وفي إحدى المرات، ذهب لزيارتهم ليرى كيف حالهم عندما أخبرته ماريا، الحامل، أنها تشعر ببعض الألم.

لم يفكر ماردونيس مرتين وأخذ ماريا وفيليكس إلى المستشفى. وسرعان ما أنجبت ولدا وسُمي إيناكي.

ومضى ماردونيس قائلا: "إن سؤالك عما إذا كان بإمكانهم إعطاء اسمك للطفل الذي سيولد هو دائمًا هدية هائلة وشرف عظيم، ومن ثم فإن تحقيق هذا الطفل لما حققه هو أمر هائل".

وتابع قائلا: "لتمييزنا قالت لنا الأم هناك إيناكي الصغير، وإيناكي الكبير". ثم عندما كنت معهم في العام الماضي أخبرتهم أن الأمر كان على العكس من ذلك، وأوضح ضاحكا: "إيناكي هو اللاعب الكبير".

والأخ الأصغر نيكو ويليامز، هو نيكولاس ويليامز آرثر، الذي ولد عام 2002 في بامبلونا، بفارق 8 سنوات عن أخيه.

وقال نيكو في مقابلات مع وسائل إعلام إسبانية: "سأقدر دائمًا ما فعله والدي وأمي من أجلنا إنهما مقاتلان، وقد غرسا فينا الاحترام والعمل الجاد طوال الوقت، عندما لا يعطيك أحد أي شيء".

وأضاف قائلا: "الحقيقة هي أنني فخور جدًا بكونهما والديّ، وأحاول أن أفعل كل ما هو ممكن حتى يشعرا بالفخر بي كإبن".

Getty Images لدى لامين ونيكو علاقة قوية في الملعب وهما أيضا صديقان

الأُخوة دليل على كل شيء

مع عدم وجود خيارات عمل جيدة لإعالة أسرته، انتقل فيليكس ويليامز إلى لندن حيث كان يقوم بتنظيف الطاولات. كما عمل كحارس أمن، بما في ذلك عند مداخل ملعب تشيلسي.

وعندما كان بعيدًا عن المنزل لمدة عشر سنوات، قام إيناكي بدور شخصية الأب لنيكو فيما عملت ماريا في 3 وظائف في وقت واحد لإعالة الأسرة.

وكان الأخ الأكبر يصطحب نيكو من المدرسة ويعطيه شيئًا ليأكله. وقال أيضا له كيف يجب أن يتصرف إذا أراد أن ينجح كرياضي.

ويقول نيكو عن إيناكي: "بالنسبة لي هو مرجع، إنه كل شيء بالنسبة لي، لقد ساعدني ووالديّ على أن نكون قادرين على تناول الطعام، وعلى الذهاب إلى الفصل، وعلى ارتداء الملابس".

ومضى قائلا:"نحن نتفق بشكل جيد للغاية، إنه أخي، لكنه يقوم أيضًا بدور الأب قليلاً".

وأصبح الاثنان لاعبي كرة قدم في 28 نيسان (أبريل) من عام 2021، بعد أن نزل الأخوان إلى الملعب كبديلين في مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال بلد الوليد (النتيجة 2-2).

وعلى عكس نيكو، فإن إيناكي لا يلعب لإسبانيا منذ أن قرر اللعب لفريق غانا تقديراً لجذوره في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

Getty Images يلعب نيكو وإيناكي ويليامز في نادي أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

لامين، الطفل المعجزة

هاجر والدا لامين جمال أيضًا من أفريقيا.

والده منير النصراوي من المغرب، بينما والدته شيلا إيبانا من غينيا الاستوائية، وكلاهما استقر في ضواحي برشلونة.

وقال النصراوي بفخر للصحفيين قبل نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد: "كنت أعرف أنه سيكون نجما منذ لحظة ولادته".

وعندما كان لا يزال طفلاً، التقى لامين بأحد أعظم الشخصيات في كرة القدم العالمية، ليونيل ميسي. وكان النجم الأرجنتيني يبلغ من العمر 20 عامًا وشارك في حملة خيرية لليونيسيف.

و قال والد لامين مازحًا: "إنها صدفة في الحياة. أو نعمة من لامين إلى ليو، أنا حقًا لا أعرف".

كان ذلك في روكافوندا، حي الطبقة العاملة البعيد عن السياحة في برشلونة، حيث بدأ تاريخ كرة القدم للنجم الشاب فهناك بدأ اللعب على ملعب خرساني.

ويقول والده: "كان يذهب دائمًا إلى المركز الرياضي ليلعب مع الجميع، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام أو 15 عامًا و17 و18 عامًا، ونعم، لقد نضج قبل الآخرين وأنا فخور بكل من ساهم فيما وصل إليه".

JOAN MONFORT شاركت شيلا إيبانا، والدة لامين، في جلسة تصوير مع ميسي

مستقبل باهر

نظرًا لموهبته، تم اصطحابه لتجربة في برشلونة وتم قبوله في لاماسيا، أكاديمية نادي برشلونة، حيث تدرب ميسي أيضًا كلاعب كرة قدم وحيث كان لديه مسكن وطعام وتعليم وتطوير كرة القدم.

وحطم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر ليصبح أصغر لاعب يلعب لبرشلونة بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وبعمر 16 عامًا و57 يومًا، أصبح أصغر لاعب وهداف في إسبانيا. وفي كأس اليورو هذه كان أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

وبعيدًا عن الشهرة، في احتفالاته هناك دائمًا ذكرى حي روكافوندا، الذي يشير بأصابعه إلى الرقم 304، الرمز البريدي للمكان، وهو تصريح بأن جمال فخور بجذوره.

Getty Images لامين هو أصغر لاعب كرة قدم مع الفريق الأول في نادي برشلونة

مثل الإخوة

وجد نيكو في هذا الجيل من الفريق الإسباني رفيقًا جديدًا هو لامين، والذي يعمل معه كأخ أكبر كما فعل إيناكي معه.

وقال جوان فيهيلس، مدير صحيفة "سبورت" الإسبانية، لبي بي سي موندو: "إنها صورة رائعة لإسبانيا أن يكون هناك لاعبان شابان يضحكان، ويسعدان وينقلان القيم، وهو أمر لا يقل أهمية اليوم عن اللعب الجيد".

وكل ما يفعلانه أصبح ظاهرة حيث تنتشر رقصاتهما، التي يمارسانها احتفالاً بالأهداف مع لاروخا، بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعود صداقتهما عندما التقيا في أول استدعاء للمنتخب في آذار (مارس) الماضي قبل مباراتي إسبانيا الوديتين أمام كولومبيا والبرازيل، عندما طلب المدرب لويس دي لا فوينتي من نيكو الاعتناء بالشاب لامين جمال.

وافق نيكو على إرشاد الشاب البالغ من العمر 16 عامًا.

وبالنسبة للكثيرين، فإن الأمر يشبه مشاهدة نيكو وهو يتفاعل مع شقيقه إيناكي. على الرغم من أن الأمر بالنسبة له أكثر من ذلك، فقد قال نيكو مازحًا: "لقد أخبرته بالفعل أن عليه أن يتعلم من والده، وهو أنا".

بالنسبة لإيناكي ماردونيس "تمثل قصتا نيكو وجمال مرجعًا للعديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى البحث عن حياة جديدة وتمكنوا من المضي قدمًا، وبالنسبة للكثيرين، هما مرجعان في الرياضة والإنسانية".

* شارك في التغطية كارلوس سيرانو