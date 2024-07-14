إيلاف من دبي: أشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالتشكيل الوزاري الجديد لدولة الإمارات.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد، الذي وافق عليه واعتمده رئيس الدولة وأعلنه اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل زخماً حكومياً جديداً وضخ دماء وطنية متميزة استمراراً لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار.

وأضاف منصور بن زايد: "نبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يصب في صالح تعزيز ودعم العمل الوطني في كل قطاعاته في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي".