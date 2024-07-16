إيلاف من لندن: في جميع أنحاء أوروبا، شاهد السياسيون من جميع الأطراف والأطياف الهجوم على دونالد ترامب يوم السبت، وهو حدث كبير تسبب في شعور بالخوف في القارة العجوز.. لماذا؟

سؤال اجابته أتت في تقرير موسع لمجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، حيث أشارت إلى أن هذا الحدث ينعكس على أوروبا مباشرة، خاصة أن العنف السياسي كامن تحت السطح في أوروبا، وبينما بدأت القارة في استيعاب مدى اقتراب ترامب من الموت، كانت الرسالة من القادة الأوروبيين واضحة: إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك في أميركا، فمن الممكن أن يحدث هنا.

فرنسا ليست آمنة من العنف السياسي

في فرنسا، قالت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان إن محاولة الاغتيال كانت رمزا "للعنف الذي يقوض ديمقراطياتنا"، محذرة على وسائل التواصل الاجتماعي: "فرنسا ليست بمأمن من هذا العنف".

ميلوني: شرف السياسة في خطر

وقالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إن "في جميع أنحاء العالم هناك حدود لا ينبغي تجاوزها أبدا". وأضافت: "إنه تحذير للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لإعادة الكرامة والشرف للسياسة".

بالنسبة للعديد من الساسة الأوروبيين، لم يكن الهجوم على ترامب مجرد تحذير لما يمكن أن يحدث، بل كان بمثابة تذكير بما حدث بالفعل في قارة حيث لم يعد العنف والاغتيالات السياسية غير شائع.

حدث بالفعل في أوروبا

وفي أيار (مايو) حدثت إصابة لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في هجوم يبدو أن دوافعه سياسية.

في الشهر الماضي، أصيبت ميتي فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، بجراح بعد أن هاجمها رجل أثناء سيرها في وسط كوبنهاجن.

وشهدت ألمانيا أيضًا موجة من الهجمات العنيفة على السياسيين، بما في ذلك الاعتداء على ماتياس إيكي، المرشح الاشتراكي البارز لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، والذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم أثناء تعليق ملصقات حملته الانتخابية.

عنف يصل إلى حد القتل في بريطانيا

وشهدت المملكة المتحدة مقتل اثنين من أعضاء البرلمان في السنوات الثماني الماضية. قُتلت النائبة العمالية جو كوكس في عام 2016 على يد أحد النازيين الجدد خلال حملة استفتاء الاتحاد الأوروبي، بينما تعرض النائب المحافظ ديفيد أميس للطعن حتى الموت على يد أحد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية أثناء اجتماعه مع الناخبين في عام 2021.

بعد الانتخابات العامة التي شهدت توترًا في بعض الأحيان في المملكة المتحدة هذا الشهر، وحديثه قبل ساعات من الهجوم على ترامب في نهاية الأسبوع، كشف رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أن الشيء الوحيد الذي أبقاه مستيقظا في الليل هو فكرة مقتل نائب آخر.

وقال هويل الليلة الماضية إنه كتب إلى ترامب تضامنا معه، قائلا بصراحة "نحن في حرب" مع المتطرفين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية.

فوضى في المملكة المتحدة

وكما أثبتت الاغتيالات البريطانية، فإن المرشحين اليمينيين المتشددين لا يتعرضون فقط للعنف والسلوك التهديدي، وأثارت الانتخابات العامة موجة من ترهيب الناخبين والمرشحين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، حيث اشتكى أعضاء البرلمان الحاليون والمحتملون من حزب العمال بشكل خاص من سلوك بعض أنصار المرشحين المستقلين.

وتحدث مرشحو حزب العمل سراً عن موجة من الغضب والسلوك التهديدي المرتبط بموقف الحزب من الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث تجاوز بعضهم حدود ما اعتبروه سلوكاً مقبولاً.

وتحقق الشرطة الآن في الفوز الانتخابي الذي حققه شوكت آدم، المرشح المستقل المؤيد لغزة والذي تغلب على جوناثان أشوورث، العضو الرئيسي في حكومة الظل التي يرأسها كير ستارمر، ليصبح النائب الجديد عن ليستر ساوث.

أشارت المنشورات التي تم توزيعها على نطاق واسع في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات إلى أن أشوورث كان "ممتنعًا عن وقف إطلاق النار" ومؤيدًا لـ "الإبادة الجماعية"، وتم تركيب صورته فوق صور الأطفال الباكين والركام؛ ولم تُنسب المنشورات إلى أي حملة، وهو ما يمثل انتهاكًا محتملاً لقانون الانتخابات. ونفى آدم مسؤوليته، وتحقق قوات الشرطة في حوادث أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

مرشح عمالي يكشف المخاوف

وقال أحد مرشحي حزب العمال، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لصحيفة بوليتيكو إنهم كانوا قلقين خلال الحملة بشأن جلب أطفالهم إلى الدائرة الانتخابية بسبب مستويات سوء المعاملة أو الترهيب التي تعرضوا لها.

وقال النائب المحتمل إنهم نُصحوا بعدم السفر إلى أي مكان بمفردهم. قال أحد المطلعين على بواطن الأمور الذين يعملون في حملتهم إن أنصار المستقلين تبعوا مرشحهم في شاحنة بينما كانوا يطرقون أبواب الدائرة الانتخابية.

وقال مرشح ثان لصحيفة بوليتيكو إن الحملات الاحتجاجية العامة كانت إشكالية بشكل خاص بسبب ما اعتبروه نقصا في الأمن، مما دفع البعض إلى الانسحاب ببساطة من المشاركة، وقال آخرون إن الناخبين تعرضوا للمضايقة خارج مراكز الاقتراع.

نايجل فاراج صديق ترامب

كان أحد الأهداف الرئيسية للسلوك المسيء والعنيف في بريطانيا هو نايجل فاراج، المناصر المخضرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزعيم حزب الإصلاح البريطاني المتمرد، وهو صديق مقرب لترامب.

وقد تعرض فاراج مراراً وتكراراً لإلقاء المشروبات وغيرها من الأشياء عليه أثناء حملته الانتخابية في الأماكن العامة، وكان يتطلب منذ فترة طويلة حماية على مدار الساعة.

زعماء 47 دولة أوروبية يجتمعون في انجلترا

توفر قمة الجماعة السياسية الأوروبية (EPC) هذا الأسبوع في قصر بلينهايم بجنوب إنجلترا فرصة للقادة الأوروبيين لاتخاذ موقف ضد العنف السياسي في أعقاب محاولة اغتيال ترامب، ومن المقرر أن يجتمع زعماء 47 دولة أوروبية في المملكة المتحدة يوم الخميس.

وسوف يستضيف كير ستارمر، رئيس الوزراء العمالي الجديد في بريطانيا، إحدى اجتماعات المائدة المستديرة الثلاث في مؤتمر البرلمان الأوروبي المخصصة "للدفاع عن الديمقراطية وتأمينها".

وتأمل حكومته هذا الأسبوع أن تكون قدوة، بعد أن أطلقت وزارة الداخلية مراجعة سريعة لحملة الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لفهم طبيعة التهديد.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: "المشاهد المشينة التي رأيناها في بعض المناطق خلال هذه الحملة الانتخابية يجب ألا تتكرر".

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن إنفاق إضافي بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني على أمن النواب في وقت سابق من هذا العام.

لكن بالنسبة للعديد من السياسيين البارزين، يظل التهديد صارخًا للغاية.

وقد أدخلت بعض الدول الأوروبية بالفعل قوانين جديدة لحماية السياسيين من التهديد المتزايد.

سلوفاكيا تتحرك

وفي سلوفاكيا، أقر المشرعون تشريعا جديدا الشهر الماضي في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء فيكو، يحظر التجمعات بالقرب من منازل السياسيين أو مقاعد الحكومة.

بدوره فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف الهولندي (PVV)، والذي ظل هو نفسه تحت الحماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسنوات بسبب تهديدات بالقتل، نشر على موقع X : "ما حدث في الولايات المتحدة يمكن أن يحدث أيضًا في هولندا. لا تقلل من شأن ذلك."