إيلاف من واشنطن: "سوف ينسحب من سباق الترشح نهاية الأسبوع الجاري"، "لا لن ينسحب وسوف يستكمل رحلة الترشح ويخوض السباق حتى نهايته"، الخبر الأول نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، والثاني صدر عن الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، مما يعزز الصورة الضبابية أكثر من أي وقت مضى.

فقد أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونغرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونغرس".

وذكر "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يبدو أنه "استسلم" للضغوط المتزايدة واستطلاعات الرأي السيئة.

وذكر "أكسيوس" أن مقربين من بايدن أخبروه أنه في حال بقي في منصبه، فقد يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب بأغلبية ساحقة، ويمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين.

وكان استطلاع وكالة "أسوشييتد برس" أظهر، الأربعاء، أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.