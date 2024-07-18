واشنطن: بينما توالت دعوات الديمقراطيين لانسحاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن من سباق الرئاسة بسبب تطورات كثيرة منها المناظرة مع منافسة دونالد ترامب الشهر الماضي، وحالته الصحية، وزلات لسانه التي ازدادت مؤخراً، جاء آخر جديد على لسان رئيسة مجلس النواب السابقة.

"العمر زادني حكمة"

فقد أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن بشكل خاص في محادثة قريبة أن الاستطلاعات تظهر أن الرئيس لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب.

وشددت في كلامها على أن بايدن يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية، وفقًا لأربعة مصادر اطلعت على المكالمة.

إلا أن جواب الرئيس لم يكن بالحسبان، إذ رد بايدن على السياسية المرموقة بأن العمر زاده حكمة، قائلاً: "مع التقدم بالسن تأتي الحكمة".

وأضاف أحد المصادر أن الرئيس أجبر بالرفض، وأخبر بيلوسي أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز.

ووصف مصدر آخر بايدن بأنه يتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي، فطلبت بيلوسي من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن يقف على الخط للحديث عن البيانات.

تأتي هذه المكالمة الهاتفية وهي المحادثة الثانية المعروفة بين المشرع عن ولاية كاليفورنيا وبايدن منذ مناظرة الرئيس الكارثية في 27 حزيران (يونيو).

وبينما لم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة واضحًا، وصفها أحد المصادر بأنها كانت خلال الأسبوع الماضي.

وتحدثت بيلوسي وبايدن أيضًا في أوائل تموز (يوليو).

جاء كلام بيلوسي بعد ساعات فقط، من إعلان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أنه أيضاً أبلغ بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.

وأضاف المسؤول أنه ألقى بثقله من أجل أن يتخلى بايدن عن حملته، مشددا على أنه جادل بقوة بأنه سيكون من الأفضل لبايدن وللحزب الديموقراطي وللبلاد أن ينسحب.

في السياق نفسه دعا المسؤول في الحزب الديمقراطي الأميركي آدم شيف الأربعاء بايدن إلى سحب ترشحه لولاية ثانية معرباً عن شكوكه في قدرته على إنزال الهزيمة بترامب.

وقال شيف في بيان لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن جو بايدن كان أحد أهم الرؤساء في تاريخ البلاد، وإن الخدمات التي قدمها خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس الشيوخ ونائب رئيس واليوم كرئيس ساهم في جعل أميركا أفضل، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة باتت عند مفترق طرق.

هل بات بايدن يتقبّل؟

يشار إلى أن مصادر كانت نقلت عن مستشار ديمقراطي كبير قوله إن بايدن بات الآن أكثر تقبلا للفكرة، مضيفاً أن الرئيس لم يعد متحدياً كما كان للدعوات التي تطالبه بالانسحاب.

وكشفت أن بايدن سأل مستشاريه إذا كانت نائبته كامالا هاريس قادرة على الفوز، وفقاً لشبكة CNN.

إلا أن مصدراً مقرّباً من الرئيس كان أعلن اليوم الخميس، أن بايدن لا يفكر بالانسحاب، وإنما أعلن انفتاحه لسماع دعوات ديمقراطية.

وأضاف ألا علامة على تغيير الرئيس لمساره بشأن الترشح، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

في حين أكد مصدر آخر أن فريق المرشح الجمهوري دونالد ترامب يناقش كيفية تأثير هاريس على السباق الرئاسي إذا ترشحت بدل بايدن.