إيلاف من واشنطن: وكأنه يتحدى كل من يقول إنه "ليس لائقاً"، فقد أكد من قبل أن تقارير الأطباء لن تمنعه من المضي قدماً في ترشحه للرئاسة الأميركية لفترة جديدة، معلناً أن مشيئة الرب فقط هي التي تمنعه، كما أكد في سياق آخر أنه مستمر في برنامجه الانتخابي على الرغم من أن دونالد ترامب طرحه أرضاً بـ"لغة التنافسية في المناظرات الرئاسية".

واليوم وبعد ساعات قليلة من إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهي إصابة خطيرة قياساً بتأثير الفيروس في كبار السن، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليقول :"أنا بخير".

فقد أعلن أنه"بحالة جيدة" الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال رحلة انتخابية إلى لاس فيغاس.

وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة".

عزل مع تأدية الواجبات

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير "حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة".

ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعاني من "أعراض خفيفة"، وأن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".

وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان: "سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة".

ونقلت "رويترز" عن طبيب الرئيس الأميركي قوله: "عانى بايدن اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب".

وأكدت "رويترز" أن بايدن لن يلقي خطابا في لاس فيغاس بعد إصابته بكوفيد-19.

