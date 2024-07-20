إيلاف من الرباط:نوه حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي بمخرجات اجتماع رئاسة الغالبية الحكومية،وبمختلف النقاشات الصريحة والمسؤولة التي عرفها، والتي "تعمق روابط الانسجام والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية"،و"تسهم في بناء تحالف سياسي عقلاني وجدي، يرتكز على الإنجاز والفعل ويبتعد عن السجالات الشعبوية التي تقتل الفعل الحزبي وتميع صورة المشهد السياسي".

وأضاف الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، توج أشغال اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، الثلاثاء الماضي، بالرباط، أن هذه "الشروط الصحية" مكنت الأغلبية، اليوم، من "تحقيق نتائج جد إيجابية على المستوى الحكومي والبرلماني وفي الجهات وداخل مختلف المؤسسات الترابية".

مدونة الأسرة

خصص المكتب السياسي للحزب اجتماعه للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب. وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمه محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول، المكتب السياسي عن اعتزازه بقرار الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، في "مقاربة تشاركية متنوعة لقضايا حقوق المرأة والأسرة".

جانب من اجتماع المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة

وأضاف البيان أن الملك، بعد حكمته في إحالة مراجعة مدونة الأسرة بالإشكالات التي تعرفها على لجنة متنوعة المرجعيات والثقافات، يحيل اليوم بعض البنود على الهيئة العلمية الدينية،وذلك وفقا للفصل 41 من الدستور الذي يجعل من المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى، في رسالة ملكية جديدة تطمئن الأمة المغربية على أن حقوق المواطنين، بل ملتهم ودينهم في أيادي أمينة.

ملف طلبة الطب والصيدلة

في موضوع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، اعتبر المكتب السياسي هذا الموضوع الاجتماعي "موضوعا مهما ومستعجلا وقضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها"، وذلك "لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية" التي تقبل عليها البلاد، و"للرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية"، وباعتباره كذلك "إصلاحا استراتيجيا وجوهريا يتم التشاور فيه داخل الحكومة والأغلبية، وتحث إشراف مباشر وفعلي لرئيس الحكومة.

وقال المكتب السياسي إنه، وهو ينوه بمبادرة الوساطة التي تقوم بها منظمة شباب الحزب، لتقريب وجهات النظر بين الطلبة والحكومة من أجل استئناف السير العادي لاجتياز امتحانات كليات الطب والصيدلة، فإنه "يرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي المقيت لهذا الملف الاجتماعي ذي الراهنية القصوى، ويدعو مرة أخرى إلى المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة للبلاد والمواطنين.

الشأن الاجتماعي

في الشأن الاجتماعي دائما، توقف المكتب السياسي عند مصادقة الحكومة على جميع المراسيم الكفيلة بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل الأخير في شق الزيادة في أجور الموظفين المرتقبة نهاية الشهر الجاري، معبرا عن ارتياحه الكبير للثقة التي تكرسها هذه المصادقة مع الموظفين والمستخدمين وكافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي مؤسسة الحوار الاجتماعي وما يسفر عنه من دعم للقدرة الشرائية لملايين الموظفين والمستخدمين.

قضايا داخلية

في القضايا الداخلية للحزب، هنأ المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الشرق على انتخاب محمد بوعرورو رئيسا لمجلس الجهة، منوها بالالتزام السياسي المسؤول الذي تحلت به أحزاب الأغلبية خلال هذه المحطة كما في باقي الاستحقاقات السابقة، والتي باحترامها للتحالفات والعهود المعلنة، تعيد المعنى النبيل للفعل السياسي، والقيمة الحقيقية للسلوك الحزبي المسؤول.

وبعدما هنأ مناضلات الحزب بجهة سوس ماسة على نجاح محطة هيكلة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الحزب بهذه الجهة، وعلى الدينامية التنظيمية التي تعيش عليها المنظمة بمختلف جهات المملكة، اطلع المكتب السياسي على تقارير تنظيمية تهم آخر الترتيبات لعقد المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء، وتهم أيضا منظمة شباب الحزب، والدينامية التنظيمية العامة التي يعيشها الحزب بمختلف الجهات، وهي مناسبة دعا فيها جميع مسؤولي الحزب ومناضليه جهويا وإقليميا إلى المزيد من التعبئة والاشتغال بشراكة مع المنتخبين والسلطة المحلية على مختلف الصعوبات والقضايا الراهنة التي تهم مصالح المواطنات والمواطنين.

قضايا دولية

بعد متابعته لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، متطلعا إلى إفرازها لنخب سياسية "مقدرة لتعميق علاقات التعاون الجدي والناجع بين البلدين الصديقين"، جدد المكتب السياسي "تنديده وإدانته العميقين للاعتداءات الوحشية التي تقترفها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل"، داعيا، في هذا السياق، القوى الدولية العظمى والمنتظم الدولي إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية والإنسانية في وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتأمين ممرات إنسانية وإغاثية مستعجلة للتخفيف من آلامه". وفي هذا الإطار، ثمن المكتب السياسي عاليا قرار الملك محمد السادس إرسال مساعدات إنسانية من ماله الخاص لفائدة قطاع غزة، في خطوة إنسانية تؤكد عنايته الموصولة للشعب الفلسطيني ودعمه الدائم لعدالة القضية الفلسطينية.