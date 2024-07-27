إيلاف من تل أبيب: تتواصل توابع عملية مجدل الشمس التي شهدت مقتل ما لالا يقل عن 11 اسرائيلية بضربات صاروخة لحزب الله السبت، فقد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى اغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ردا على الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان.

وأضاف: "موقفي من الخطوات اللازمة معروف. على رئيس الوزراء أن يعود من واشنطن على الفور.. إنه وقت العمل".

هذا وقال وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، إن "الرد على قصف الجولان لا يمكن أن يكون أقل من الرد على قصف الحوثيين لتل أبيب".

وأشار موقع "واللا" إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت أجرى مشاورات مع القيادة الأمنية وكبار المسؤولين الإسرائيليين حول خيارات الرد.

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

وأوضحت تقارير محلية بأن "القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة، لم يتضح لماذا لم تعترض الدفاعات الجوية القذيفة، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي".

هذا و أكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لـ RT، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.

ضوء أخضر أميركي

قناة "14" العبرية من ناحيتها قالت إن نتانياهو حصل على موافقة أمريكية بعملية عسكرية ضد لبنان قبل حادثة مجدل شمس، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 جراء قصف صاروخي على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

ووجه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتواجد بواشنطن، أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني وتوعده برد قاس.

وردا على تلك الاتهامات، نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني لـ RT مسؤوليته عن عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل.

هذا، وقال موقع "واللا" العبري مساء السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على حادث مجدل شمس بالجولان السوري المحتل والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم 6 بجراح خطيرة.

وذكر الموقع العبري أن سماء الشمال تمتلئ بطائرات الهليكوبتر والمقاتلات التابعة لسلاح الجو، مشيرا إلى أن المدفعية أطلقت نيرانا مكثفة على طول السياج الحودي بأكمله دون توقف.

وأشار ايضا إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت أجرى مشاورات مع القيادة الأمنية وكبار المسؤولين الإسرائيليين حول خيارات الرد.

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن "الحدث في مجدل شمس لن يمر مرور الكرام والرد سيكون قاسيا".