إيلاف من تل أبيب: تراجعت اسرائيل عن الاحصاء المبدئي لعدد القتلى في مجدل شمس على إثر هجوم صاروخي نفذه "حزب" الله، وبعد أن كان الإعلان في البداية عن مقتل 30 شخصاً، أكد البيان الأخير أن العدد 10 قتلى.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على مجدل شمس هو 10، معظمهم من الأطفال، بحسب ما أفادت خدمة الإسعاف نجمة داوود الحمراء.

وأصيب أكثر من عشرة آخرين، 6 منهم في حالة خطيرة، وثلاثة في حالة متوسطة، وأربعة إصاباتهم طفيفة، والعديد من الآخرين تلقوا العلاج من تأثيرات الصدمة.

وفي بيان عقب نفي حزب الله تنفيذ الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب التقييمات التي أجراها الجيش الإسرائيلي والمعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، تم تنفيذ إطلاق الصواريخ على مجدل شمس من قبل جماعة حزب الله الإرهابية".

وأضاف الجيش أن "حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ الذي أصاب ملعب كرة القدم في مجدل شمس وتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال، في وقت سابق من هذا المساء".

من جهته، ذكر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن "المسؤول عن مقتل العديد من الأطفال في مجدل شمس هو نصر الله وحان الوقت ليدفع الثمن".

أما زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس فذكر: "آن الأوان لإجراء صفقة بشأن غزة ونقل الجهد العسكري شمالا".