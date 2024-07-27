إيلاف من تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط أكثر من 30 قتيلاً في الهجوم الصاروخي الذي شنه "حزب الله" على مجدل شمس، بحسب مسعفين، ووفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" السبت، والذي أكد مقتل 30 شخصا بعد غارة على بلدة درزية في شمال الجولان.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاورات أمنية في الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، بحسب ما نقل عن مصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه في بيان صادر عن مكتبه.

مشاورات داخل الجيش

وفي أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على مجدل شمس، يجري وزير الدفاع يوآف غالانت تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي وغيره من كبار مسؤولي الدفاع، حسبما ذكر مكتبه.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في أعقاب هجوم حزب الله على مجدل شمس، دون إعطاء تفاصيل حول ما ناقشاه.

حزب الله تجاوز الخطوط الحمراء

وقال كاتس لأخبار القناة 12: "ليس هناك شك في أن حزب الله تجاوز جميع الخطوط الحمراء، نحن نواجه حربا شاملة"

ويؤكد أن أن إسرائيل ستحصل على الدعم الكامل من الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن بعد تعرضه لضغوط من أجل تقديم تفاصيل حول ما سيتغير في تصرفات إسرائيل، لم يقدم تفسيراً لذلك.

الحزب اللبناني ينفي

من جانبه قال حزب الله في بيان نشرته شبكة RT وغيرها من المصادر:"تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس".

وأضاف البيان: "نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".