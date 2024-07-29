مجدل شمس: زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، موقع سقوط الصاروخ في بلدة "مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل، بعد يومين من الضربة التي اتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بشنها، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وأسفر سقوط الصاروخ على ملعب لكرة القدم عن مقتل 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 اعوام و16 عاما، وإصابة العشرات الآخرين، بحسب السلطات المحلية.

وكان بانتظار نتانياهو، مجموعة من المتظاهرين، الذين حملوا لافتة عليها عبارة "مجرم حرب"، حسب ما أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

خرج أهالي مجدل شمس في مظاهرة تنديد بزيارة نتنياهو إلى مكان الانفجار وسط حراسة شديدة.



الأهالي يطالبون نتنياهو بالمغادرة فوراً، مؤكدين عدم ترحيبهم به في مجدل شمس السورية المحتلة. pic.twitter.com/oBatWldmRu — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 29, 2024

وتعرض وزراء إسرائيليون لردود فعل غاضبة، أثناء حضورهم جنازة أطفال قتلوا بقصف صاروخي على مجدل شمس في الجولان المحتل، السبت.

وصرخ بعض الحاضرين: "تخليتم عنا لمدة 9 أشهر والآن أنتم هنا"، في إشارة إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر، التي رافقها تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ورغم التأكيدات الإسرائيلية بأن الصاروخ تم إطلاقه من مناطق حزب الله، رد الأخير بنفي وجود أي صلة له بالحادث.

ويترقب العالم بحذر ما يحصل على ساحة جبهة لبنان، وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب مدمرة.