إيلاف من تل أبيب: أكدت مصادر مقربة من حزب الله إلى نجاة القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء، ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي.

كما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "فشلت محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر".

من هو شكر؟

ووفقا لبرنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، يعمل فؤاد شكر - المعروف أيضا باسم الحاج محسن - كمستشار عسكري كبير لزعيم حزب الله حسن نصر الله. وهو عضو أيضاً في مجلس الجهاد، أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.

ولعب شكر "دورا مركزيا" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية عام 1983 والذي خلف 241 قتيلا من مشاة البحرية الأمريكية، وفقا لوزارة الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية أنه خلال الحرب الأهلية السورية "ساعد مقاتلي حزب الله، والقوات الموالية للنظام السوري" أثناء قتالهم للقوات المناهضة للأسد.

ووضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يأتي برأسه.

وتقول إسرائيل أنه المسؤول عن قصف مجدل شمس ومقتل 12 طفلاً ومراهقاً، الأمر الذي أدى إلى رفع وتيرة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في الساعات الأخيرة، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة.