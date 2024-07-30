ايلاف من المضيق: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الثلاثاء بساحة عمالة (محافظة) المضيق-الفنيدق، بمدينة المضيق ( شمال المغرب)، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم.



الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل الاستقبال في المضيق

في مستهل هذا الحفل، جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس وتهنئته بهذه المناسبة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.

وسلم على الملك كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس، أيضا، كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الحسن الداكي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس ايضا وسيط المملكة محمد بنعليلو، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي لطيفة أخرباش، ورئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، ووالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة عامل (محافظ) عمالة (محافظة) طنجة أصيلة يونس التازي، ورئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، عمر مورو.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري محمد الطحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث، واللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والعميد مصطفى احديود مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والفريق أول عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية سابقا، الذي وشحه الملك بالحمالة الكبرى لوسام العرش والفريق ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي سابقا الذي وشحه الملك بوسام العرش من درجة ضابط كبير، والمدير العام للأمن الوطني(الامن العام) والمدير العام لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، عبد اللطيف الحموشي، والمدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات الداخلية)، محمد ياسين المنصوري.

وتقدم للسلام على العاهل المغربي ايضا عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون محمدو يوسيفو، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين خالد بن سلمان جبر المسلم، وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي بالنيابة سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا جوليان فانسون بروني، وعميد السلك الدبلوماسي الأميركي سفير جمهورية الأرجنتين راوول ايغناثيو غوستافينو، وعميد السلك الدبلوماسي الآسيوي بالنيابة سفير استراليا السيد مايكل كوتس.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس أيضا، المونسينيور اميليو روشا كراندي أسقف طنجة، والقس نغولي كيسوكو كاسونغو الأمين العام للكنيسة الانجيلية بالمغرب، والمونسينيور ماكسيم ماسالتين رئيس الكنيسة الاورثوذوكسية الروسية ويوسف اسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء.

تجدر الاشارة إلى ان الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سيترأس زوال الأربعاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمامه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

في سياق ذلك، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

وسيترأس الملك محمد السادس عصر اليوم ذاته، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة بتطوان.

وهو حفل يتلقى فيه الملك مرة في السنة تجديد الولاء والبيعة، من ولاة وعمال (محافظون) الاقاليم ومساعدوهم، ومن الباشاوات والقواد المكلفون مهام السلطة العمومية في المدن والمراكز القروية، وكبار موظفي الادارة بالاقاليم، ومن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة في آخر اقتراع عام. كما يشارك في حفل الولاء، أعضاء يمثلون غرفتي البرلمان، ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية والفلاحية وغرف الصيد البحري، والغرف الصناعية بصنفيها العصري والحرفي، وممثلي كل القبائل المغربية، إضافة إلى هيئات تمثيلية عدة.