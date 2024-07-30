إيلاف من بيروت: تتواصل التقارير المتضاربة حول مصير القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، المعروف حركياً باسم "الحاج محسن" الذي استهدفته اسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء.

فقد أكد مصدر أمني لبناني لـ"سكاي نيوز" مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

فيما ينفي حزب الله أنباء مقتله، وكذلك تنفي وسائل إعلام إيرانية نجاح اسرائيل في اغتياله.

أما إسرائيل ووسائل الإعلام في تل أبيب فإنها في حالة ترقب وانتظار للخبر اليقين، حيث لم يتم تأكيد أنباء مقتله بصورة رسمية من جانب تل أبيب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية قولها :"احتمالات مقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في هجوم في بيروت تتزايد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد "قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر هو المستهدف في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر أن فؤاد شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.