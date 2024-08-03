إيلاف من لندن: عبرت الأسرة الملكية الهاشمية والشعب الأردني عن فرح كبير اليوم السبت، بقدوم (إيمان) المولودة الأولى لولي العهد الامير الحسين والاميرة رجوة الحسين.

وعبر العاهل الأردني عن الملك عبدالله الثاني في تغريدة عبر X، عن فرحته الغامرة بمقدم أولى أحفاده، وقال: الحمدلله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين.

واضاف: أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. وتابع: (نوّرتي عيلتنا جدو).

وقال الامير الحسين بن عبدالله عبر انستغرام: لك الحمد حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. واضاف، لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان اللهم اكتب لها حُسن الخَلق والخُلُق والصحة والعافية اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها من الصالحات الذاكرات.



من جهتها، قالت الملكة رانيا العبدالله في تغريدة عبر X: الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان. الله يخليلنا إياكي.

وهنأت الملكة ولي العهد الامير الحسين والاميرة رجوة الحسين قائلة، مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا.

رئيس الحكومة

وعلى صلة، هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين بقدوم مولودتهما الاولى الأميرة ايمان بنت الحسين.

وقال الخصاونة في تغريدة عبر X، أُبارِك لسيِّدي صاحِب السموّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وسموِّ الأميرة رجوة قدوم مولودتهما الأولى الأميرة إيمان؛ سائلين الله تعالى أن يجعلها قُرَّة عين لهما، في كنف صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثَّاني والملكة رانيا العبدالله.

تكبيرة

وإذ ذاك، فإنه على السنية النبوية، استقبل ولي العهد الأردني مولودته الأولى الأميرة ايمان بالتكبير في أذنها تاليا الأذان، ليكون أول ما تسمعه في حياتها "الله أكبر" بصوت ابيها..

ونشر الديوان الملكي الهاشمي مقطع فيديو لولي العهد وهو يؤذن في أذن الأميرة الجديدة.

ويمنح أبناء وبنات الأمراء الهاشميين لقب أمير/أميرة بشكل تلقائي ولا يتم الإعلان عن إرادة ملكية بمنح هذا اللقب.

وكانت الأميرة رجوة الحسين وضعت مولودتها الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين في مدينة الحسين الطبية، صباح اليوم السبت، وبكادر طبي أردني من الخدمات الملكية الأردنية.

وتمنى ولي العهد والاميرة رجوة على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام.

يشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين كان تزوج من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران في العاصمة الأردنية يوم الأول من يونيو 2023.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات الملكية حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.