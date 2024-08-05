إيلاف من بيروت: قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم إن رد إيران عسكريا على إسرائيل لن يحقق أي نتيجة في هذه المرحلة وفي الظروف الراهنة.

وأوضح بن جاسم في تغريدة عبر منصة "إكس" أن مثل هذا الرد من إيران لن يحقق أي نتائج مرضية على أرض الواقع سوى تقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يرغب في التصعيد، خاصة أن سياسات حكومته المتطرفة تهدف إلى إطالة فترات البقاء في السلطة.

وأضاف بن جاسم:"على إيران أن تطلب وقفاً فورياً دائما لإطلاق النار وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى".

وأكمل : "هذا رأيي الشخصي وأنا أعرف أن الكثيرين سيهاجمونني بسببه، ولكنني أعلم أن إسماعيل هنية رحمه الله لو كان حيا بيننا اليوم لتمنى وقف إطلاق النار الدائم بالشروط السابقة الذكر حتى يتوقف سفك دماء الفلسطينيين وجرائم الإبادة الوحشية ضدهم".