إيلاف من تل أبيب: في مؤشر جديد يدل على ارتفاع وتيرة طلبات التصفية والاغتيال من جانب وزراء حكومة بنيامين نتانياهو، دعا وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء، الى "تصفية سريعة" ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية الذي قتل في طهران الاسبوع الماضي.

وكتب كاتس على منصة اكس أن "تعيين الارهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفا لإسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة".

مطالب كاتس بضرورة وسرعة تصفية السنوار، جاءت بعد ساعات من قول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يجب على إسرائيل أن تغتال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، عقب كلمة للأخير أكد فيها أن الحزب سيرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.



