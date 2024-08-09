إيلاف من الرباط: أثارت خفة الدم وروح الدعابة التي تعامل بها المصريون مع الهزيمة القاسية التي تلقاها منتخبهم الأولمبي، الخميس، أمام نظيره المغربي، بسداسية نظيفة، على أرضية ملعب لابوجوار بمدينة نانت الفرنسية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لحساب مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024، استحسان المغاربة. ورأوا أنها تنم عن معدن طيب وقدرة هائلة على تحويل الخسارة إلى مرح.

وأثنى المغاربة على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها المصريون، وعلى الروح الجميلة التي تعاملوا بها مع هزيمة منتخبهم، وتناقلوا التعليقات الساخرة الصادرة عنهم، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المغاربة، معلقا على تعليقات المصريين الساخرة من الطريقة التي انهزم بها منتخبهم: "صراحة، قلبهم زوين/اي جميل". وأضاف آخر: "لهذا نحب المصريين .. حتى في تعاليقهم حلوين". وكتب آخر: "روح رياضية. راهم (إنهم) إخوتنا". وكتب آخر: "باش كيعجبني الشعب المصري والله مفيهم الحقد من ناحيتنا. الروح الرياضية ديما حاضرة (أي: يعجبني الشعب المصري. أقسم بالله أنهم لا يكنون لنا الحقد. الروح الرياضية دائما حاضرة لديهم)".

وكتب آخر: "الأصيل أصيل في الفوز والخسارة. والله العظيم إنهم إخواننا. كل الحب والتقدير والاحترام والتبجيل لأهل أرض الكنانة".

ومن التعليقات المصرية الساخرة التي حضرت بشكل وافر في ردود فعل المغاربة، ما تعلق بسجود اللاعبين المغاربة عند تسجيل كل هدف. فعند تسجيل الهدف الرابع، كتب أحد المصريين: "ده منتخب المغرب شكله هيصلي التراويح النهاردة".

وعند تسجيل الهدف الخامس، كتب أحدهم: "ما كفاية بقى يا عم هو لو جبت أجوان( اهداف) أكثر هتاخذ فضية يعني !!". وكتب آخر: "المنتخب المغربي هيخش الجنة بكمية السجود اللي عملوها على قفانا". وكتب آخر: "خلاص يا رجالة مش عايزين البرونزية. مش عايزين غير الستر". وكتب آخر: "قالك المغاربة حبوا يفكروا المصريين ب"الست" أم كلثوم".

إنجاز غير مسبوق

يشار إلى أن المنتخب المغربي حقق إنجازا غير مسبوق، على المستوى المحلي والعربي، بفوزه ببرونزية أولمبية في كرة القدم، بعد مسار تنافسي نال به تقدير واحترام المتتبعين عبر العالم.

وبعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي الأولمبي، بالمناسبة. ومما جاء في هذه البرقية: "ولا يسعنا أمام هذا الإنجاز الأولمبي الأول من نوعه لكرة القدم المغربية إلا أن نشيد بما قدمتموه طيلة هذه البطولة من مستوى رفيع وأداء ماتع، وبما أبنتم عنه من روح تنافسية عالية، وغيرة وطنية صادقة تجسدت في عزيمتكم القوية على تأكيد المكانة المتميزة والمتألقة التي أضحت تحتلها رياضة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا". وأضاف الملك محمد السادس: "وإذ نجدد لكم ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف أصدق تهانينا وتنويهنا، لنرجو لكم مزيدا من التألق وكامل التوفيق في مواصلة مشواركم الرياضي الواعد، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا".