قالت حملة دونالد ترامب إن بعض اتصالاتها الداخلية تعرضت للاختراق وأشارت إلى أنها كانت مستهدفة من قبل عملاء إيرانيين.

أفاد موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي يوم السبت أنه تم إرسال وثائق الحملة عبر البريد الإلكتروني بما في ذلك البحث الداخلي الذي أجري على زميل ترامب في الترشح، السناتور عن ولاية أوهايو جيه دي فانس.

وقال متحدث باسم الحملة لبي بي سي: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات 2024".

وقال بوليتيكو إنه أكد صحة الوثائق. ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

ولم يقدم منظمو الحملة أي تفاصيل أخرى أو أي دليل يربط تسريب الوثيقة بالقراصنة الإيرانيين أو الحكومة الإيرانية.

جاء بيانها بعد يوم واحد من إصدار مايكروسوفت لتقرير يشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا حملة مرشح رئاسي أمريكي لم يذكر اسمه في يونيو حزيران.

وقال مركز تحليل التهديدات التابع لشركة مايكروسوفت إن الحملة تلقت بريدًا إلكترونيًا احتياليًا - وهي رسالة مصممة لتبدو جديرة بالثقة من أجل دفع الهدف إلى النقر فوق رابط ضار.

وجاء في تقرير مركز مراقبة الإرهاب: "لقد شهدنا على مدى الأشهر القليلة الماضية ظهور نشاط نفوذ كبير من قبل الجهات الفاعلة الإيرانية".

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، إن محاولة القرصنة في يونيو حزيران المذكورة في التقرير "تتزامن مع التوقيت الوثيق لاختيار الرئيس ترامب لمرشح لمنصب نائب الرئيس".

وقال السيد تشيونج: "يعلم الإيرانيون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي تمامًا كما فعل في السنوات الأربع الأولى له في البيت الأبيض".

وقال بوليتيكو إنه في أواخر يوليو بدأ في تلقي رسائل بريد إلكتروني من شخص عرّف نفسه فقط باسم "روبرت" باستخدام حساب بريد إلكتروني AOL.

وقال المنفذ الإخباري إن ملف فانس كان طوله 271 صفحة ويستند إلى معلومات متاحة للجمهور حول سجل فانس السابق وتصريحاته.

وأضافت أن حساب البريد الإلكتروني أرسل أيضًا جزءًا من وثيقة بحثية عن السناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي كان أيضًا مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

وتبحث الحملات الرئاسية بشكل روتيني عن المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس من أجل اكتشاف أي كشف محرج محتمل. وذكرت بوليتيكو أن بعض انتقادات السيد فانس السابقة - والمعروفة - لترامب تم تصنيفها في الوثيقة على أنها "انتقادات محتملة" "الثغرات الأمنية".

وأشار تقرير مايكروسوفت إلى أن "عمليات التأثير السيبراني الإيرانية كانت سمة ثابتة على الأقل في دورات الانتخابات الأمريكية الثلاث الأخيرة".

وأصدرت مايكروسوفت تقريرًا مشابهًا خلال انتخابات عام 2020 يقول إن قراصنة إيرانيين استهدفوا الحملات الرئاسية.

كما حذرت مصادر أمنية أمريكية من مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب، لا علاقة لها بمحاولة إطلاق النار الشهر الماضي في بنسلفانيا. ويوم الثلاثاء، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامًا لرجل باكستاني يُزعم أنه على صلة بإيران بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك الرئيس السابق.

تواصلت بي بي سي بمسؤولين إيرانيين للتعليق ولم تتلق رداً حتى لحظة نشر المقال.