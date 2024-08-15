إيلاف من لندن: واصلت لندن وكييف الصمت على استخدام دبابات (تشالنجر 2) البريطانية في هجومها داخل روسيا.

وأشار مصدر، حسب قناة (سكاي نيوز) إلى أن دبابات بريطانية عبرت إلى روسيا للهجوم على كورسك الأوكرانية، في حين تظل حكومتا المملكة المتحدة وأوكرانيا صامتتين بشأن التفاصيل التشغيلية.

يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها الدبابات البريطانية - التي يديرها جنود أوكرانيون - في القتال على الأراضي الروسية.

ورفضت وزارة الدفاع في لندن التعليق على التفاصيل التشغيلية، لكنها قالت إنه لم يكن هناك تغيير في السياسة. ولم تقدم القوات المسلحة الأوكرانية أي تعليق.

ووفقًا لسياسة الحكومة، أكدت المملكة المتحدة أن أوكرانيا حرة في استخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية. وقال مصدر إن هذا يشمل دبابات تشالنجر 2 وأشار إلى أنها استُخدمت أثناء التوغل الأوكراني، الذي بدأ في 6 أغسطس.

ولم تتضح على الفور التفاصيل حول كيفية ومتى نشرت القوات الأوكرانية دبابات تشالنجر 2 داخل منطقة كورسك الروسية. ولم يكن عدد الدبابات التي ربما شاركت في الهجوم واضحا.

لكن لواء الهجوم الجوي 82 القوي في أوكرانيا هو الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي كانت تشغل الدبابات القتالية الرئيسية البريطانية منذ العام الماضي.

وتم تأكيد مشاركة عناصر من اللواء في هجوم كورسك.

موافقة بريطانيا

ووافقت المملكة المتحدة على منح أوكرانيا 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 في يناير 2023 في خطوة دفعت ألمانيا والولايات المتحدة إلى اتباع نسختيهما.

وتم تدمير إحدى الدبابات البريطانية في عمليات داخل أوكرانيا في سبتمبر الماضي - وهي المرة الأولى التي يتم فيها إخراج تشالنجر 2 في قتال نشط.

وتبلغ وزن دبابة تشالنجر 2، التي تعمل منذ عام 1994، 62.5 طنًا ومسلحة بمدفع عيار 120 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

وبموجب سياسة الحكومة البريطانية، يجب أن يكون استخدام أي أسلحة تقدمها المملكة المتحدة لأوكرانيا متوافقًا مع القانون الدولي. وتهدف المساعدة العسكرية إلى مساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن نفسه من الهجوم الروسي.