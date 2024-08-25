أصبحت السيدة البريطانية مانيت بيلي، من مقاطعة سوفولك، أكبر لاعبة قفز بالمظلات في عيد ملادها الـ102 عامًا، قائلة إنها "أنجزت المهمة".

بعد قفزتها التاريخية، قالت السيدة بيلي: "عندما فتح الباب، فكرت، لا يوجد شيء آخر يمكنني فعله أو قوله. فقط اقفزي".

وقامت مانيت بيلي، بهذا الإنجاز لجمع الأموال لثلاث قضايا قريبة من قلبها - الإسعاف الجوي في شرق أنجليا، وجمعية مرض العصبون الحركي، وقاعة قرية بنهال.

وحتى الآن، تمكنت من جمع 9000 جنيه إسترليني من هدفها البالغ 30000 جنيه إسترليني.

وقالت السيدة بيلي: "حسنًا، أعتقد أنني قفزت، أتذكر أن ساقي خرجتا وكان الأمر ضبابيًا نوعًا ما. أغمضت عيني".

حشد تشجيعي

وكان أفراد مجتمعها المحلي، حيث تعيش منذ عام 1961، احتشدوا إلى مطار سوفولك لتشجيعها أثناء هبوطها إلى الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المرأة التي تجاوزت المائة عام، والتي تزوجت من جندي مظلي، مغامرة، حيث خدمت في الخدمة البحرية الملكية النسائية (WRENS) في مصر خلال الحرب العالمية الثانية.

واحتفلت السيدة بيلي الباحثة عن الإثارة - والتي لا تزال تقود السيارة بانتظام - بعيد ميلادها المائة بقيادة سيارة سباق فيراري بسرعة 130 ميلاً في الساعة في مضمار سباق سيلفرستون.

وقالت السيدة بيلي في وقت سابق: "ألعب دورًا نشطًا في المجتمع وغالبًا ما يسألني الناس عن سر الشيخوخة. بالطبع، إنه الحظ ولكن أود أن أقول حافظ على النشاط البدني والعقلي واختلط بالآخرين!".