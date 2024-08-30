غزة: تزامناً مع الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل عن جديد عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

تدمير 6 أنفاق

فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه دمّر 6 أنفاق طولها حوالى 6 كيلومترات، وقتل ما يزيد عن 250 مسلحا، واستعاد جثامين محتجزين مخطوفين.

كما تابع عبر أكس اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 98 استكملت مهمتها في جنوب قطاع غزة خصوصا منطقتي خان يونس ودير البلح بشكل متزامن بعد حوالى شهر قامت خلاله بمناورة فوق الأرض وتحتها.

وذكر أن تلك الفرقة قتلت ما يزيد عن 250 مسلحا، ودمرت العشرات من البنى التحتية، وفق زعمه.

وأكد أن وحدة "يهلوم" عثرت على 6 أنفاق يبلغ طولها حوالى 6 كيلومترات ودمرتها.

كما زعم اكتشاف مجمعات مكوث خاصة، ووسائل قتالية، ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية، ومستندات استخبارية.

تأتي هذه التطورات متزامنة مع حملة شنتها إسرائيل منذ الأربعاء الماضي، شملت اقتحامات على جنين وطوباس وطولكرم، في أوسع عملية عسكرية منذ 22 عاما.

تصاعد العنف

يذكر أن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.

وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينياً برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.