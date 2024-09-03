إيلاف من الرباط: اعلنت لجنة وزارية مكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ضرب المنطقة القريبة من مراكش في 8 سبتمبر ( أيلول) 2023، عن حصيلة تقدم برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وأشارت اللجنة إلى استفادة 57 ألف و805 أسرة من مبلغ 20 ألف درهم (2000 دولار) كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم (12 مليون دولار). كما تمت الإشارة إلى استفادة 97% من الأسر المتضررة من الدعم.

وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة حصول 63 ألف و862 أسرة على مبلغ 2500 درهم (250 دولار) المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا.

وتم حاليا صرف 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه ‏المساعدات بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار درهم(16 مليون دولار).

وشددت اللجنة التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بيان مساء أمس على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

وافادت اللجنة انه جرى إصدار 55 الفا و142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة. هذا وقد همت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة إجمالا 46 ألفا و352 مسكنا. وأوضحت اللجنة أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وجرى تسجيل نجاح قرابة ألف أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.



جانب من اجتماع اللجنة

وبخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بموازنة إجمالية قدرها 665 مليون درهم (66,5 مليون دولار)، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربعة المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءاً بالطريق الرابط بين "تيزي نتاست" و"تافنكولت" بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليو الماضي.

وأوضحت اللجنة أيضا حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين "ويركان" و"ثلاث نيعقوب" بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليو الماضي .

وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.

فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بموازنة إجمالية قدرها 168 مليون درهم (16,8 مليون دولار)ب، ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

في قطاع الفلاحة، أعلنت اللجنة إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28 الف رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين.

بخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم (11,7 مليون دولار). وتهم هذه البرامج على الخصوص إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي. إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمية الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، وذلك في انتظار أن تكون 1287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2026/2025. يشار إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بـحوالي 3.5 مليار درهم (35 مليون دولار).

بالقطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بموازنة إجمالية قدرها 144 مليون درهم( 14,4 مليون دولار) .

في هذا الصدد، استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بموازنة تبلغ 48 مليون درهم (4,8 مليون دولار)، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه حتى الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم (380 الف دولار) .