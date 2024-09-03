إيلاف من القاهرة: أشعل الأكاديمي الإسرائيلي مائير مصري أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية الغضب في الشارع المصري، حينما كتب عبر حسابه بمنصة إكس مهاجماً شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب واصفاً إياه بالإرهاربي.

وتابع مائير مصري:"هذا هو رأس الأفعي، والأب الروحي للإرهاب" وجاء تعليقه على صورة لشيخ الأزهر بهذه الكلمات، تفاعلاً مع حساب مصري كتب عن شيخ الأزهر :"إنه رمز الرجعية والتخلف في مصر".

ويتعرض شيخ الأزهر لهجوم كبير في مصر من بعض التيارات السياسية والفكرية، التي ترى أن مرجعية الأزهر الدينية لم يكن لها تأثير إيجابي على تغيير فكر المجتمع، وأن مناهج الأزهر التي يدرسها طلابه تحوي الكثير من الأفكار التي لا تتناسب مع العصر الحالي، والإنفتاح على العالم، وقيم الحرية والتسامح، واحترام الشرائع الأخرى.

على الجانب الآخر ينظر الملايين في الشارعين المصري والعربي، وكذلك في العالم الإسلامي إلى الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الدينية السنية الأكبر في العالم، واصفين إياه بأنه يحافظ على قيم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل.

وأثارت كلمات الأكاديمي الإسرائيلي الغضب عبر منصات التواصل الإجتماعي، خاصة أن مئير مصري يملك علاقات قوية بالأوساط العربية، وكان ضيفاً دائماً على القنوات التلفزيونية العربية وكذلك القنوات العالمية الناطقة بالعربية، كما أنه ليس أكاديمياً فحسب، بل له صفة سياسية فهو

هو الرئيس المؤسس لما يسمى بحلف الشرق الأوسط، كما أنه عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي.