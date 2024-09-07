إيلاف الجزائر: قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، السبت، تمديد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لمدة ساعة واحدة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنه تم الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، وبعد الاطلاع على طلباتهم، بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" فقد أشار إلى أن نسبة التصويت في الخارج بلغت 18.31 % في حدود الساعة الخامسة عصرا، و26.45 % كنسبة التصويت في الداخل.

وأوضح أنه سيتم تقديم نسبة التصويت المحدثة بعد الساعة التاسعة مساء، أي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

في المقابل، أكد شرفي أن العملية الانتخابية تمر في ظروف عادية، مبرزا أنه لم تكن هناك أي أحداث تعرقل هذه العملية.

وقد توجه السبت، أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وكانت عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية بالخارج قد انطلقت الإثنين بهيئة ناخبة تضم 865.490 ناخب (45 % نساء و55 % رجال).