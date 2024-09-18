إيلاف من طهران: اتهمت إيران إسرائيل، الأربعاء، بـارتكاب "مذبحة"، بعد انفجار أجهزة اتصال عائدة لجماعة "حزب الله"، المدعوم من طهران، في لبنان، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة قرابة 3000 آخرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان: "إدانة العمل الإرهابي للكيان الصهيوني... بوصفه مثالاً على مذبحة".

وعبّر المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية في بيانه عن التضامن مع عائلات القتلى والجرحى. وقال: "إن مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان (الصهيوني) والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة»"

وأضاف: "من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الصهيونية المجرمة من العقاب".

ومن بين الجرحى في التفجيرات السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أصيب في اليد والوجه. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن أماني أصيب بجروح طفيفة.

وذكر الهلال الأحمر الإيراني، الأربعاء، أنه أرسل "فرق إنقاذ ومتخصصين في جراحة العيون" إلى لبنان لعلاج الجرحى.

وجاءت الانفجارات بعد ساعات على إعلان الدولة العبرية توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

