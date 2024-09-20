في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، شهد لبنان سلسلة انفجارات غامضة استهدفت أجهزة الاتصالات التي يستخدمها حزب الله، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف. ومع توجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل، يبقى السؤال: هل نحن على أعتاب حرب شاملة؟

في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، يسود القلق بين الناس الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة والأجهزة الأخرى، خوفاً من حدوث هجمات جديدة. لكن الخطر الأكبر الذي يلوح في الأفق هو اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

أسفرت انفجارات أجهزة النداء في لبنان يوم الثلاثاء عن مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 2600 آخرين، وتبعتها انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية يوم الأربعاء، حيث استهدفت أعضاء من حزب الله.

رغم الاتهامات الموجهة لإسرائيل، لم تؤكد الأخيرة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن يوم الأربعاء عن "مرحلة جديدة من الحرب".

ولكن هناك تهديد أكبر يلوح في المنطقة - وهو حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وإيران الداعمة له.

فيما يلي سيناريوهات محتملة لما قد يحدث بعد ذلك في لبنان.

1. ستواصل إسرائيل هجماتها على أمل تحقيق نصر "حاسم"، اعتقاداً منها أن حزب الله قد ضعف

وفي خضم المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب شاملة، يقول وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن لبنان يحتاج إلى الاستعداد للأسوأ، موضحاً: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. إن الهجومين اللذين وقعا في اليومين الأخيرين يظهران أن نيتهم ​​[إسرائيل] ليست التوصل إلى حل دبلوماسي".

ويضيف الأبيض: "ما أعرفه هو أن موقف حكومتي واضح. فمنذ اليوم الأول، نعتقد أن لبنان لا يريد الحرب".

ويقول محلل الشؤون العربية إيهود يعاري إن الهجمات خلقت "فرصة نادرة" لإسرائيل للتحرك بحزم ضد حزب الله ومخزونه الهائل من الصواريخ الموجهة بدقة، إذ تعطلت أنظمة الاتصالات التابعة للجماعة وأصيب عدد كبير من قادتها الميدانيين، بعضهم بجروح خطيرة.

ويكتب يعاري لموقع الأخبار الإسرائيلي N12: "لن يتكرر هذا الوضع الحالي في أي وقت قريب. ببساطة، فإن حزب الله يعيش حالياً أسوأ حالة منذ نهاية حرب لبنان الثانية في عام 2006".

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الدفاعية بول آدامز إن التركيز العسكري الإسرائيلي تحول الآن إلى الشمال، حتى مع استمرار الحرب في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف تنوي إسرائيل استغلال هذه الفرصة النادرة، وما إذا كان هناك صراع أوسع نطاقاً يلوح في الأفق.

2. حزب الله يستطيع الآن مهاجمة إسرائيل، وقد ترد إسرائيل بغزو بري للبنان.

وعلّق زعيم حزب الله حسن نصرالله على الهجمات الأخيرة يوم الخميس، قائلاً إن إسرائيل تجاوزت "كل الحدود والقواعد والخطوط الحمراء".

واعترف نصرالله بأنها كانت ضربة غير مسبوقة للجماعة المسلحة، لكن قدرتها على القيادة والتواصل ظلت سليمة، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق في كيفية حدوث ذلك.

وقال نصرالله: "يمكن أن نطلق عليها جرائم حرب أو إعلان حرب - أياً كان ما نختاره لتسميتها، فهي تستحق وتتناسب مع الوصف، كانت هذه نية العدو".

وتعهد بعقاب عادل، لكن من غير المستغرب أنه لم يكشف عن أي مؤشر على ماهية هذا الرد.

وأضاف أن الهجمات عبر الحدود على إسرائيل ستستمر ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن السكان في شمال إسرائيل والذين نزحوا بسبب العنف، لن يُسمح لهم بالعودة.

ويقول أمجد العراقي، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، إن إسرائيل أرسلت من خلال الهجمات "إشارات استفزازية" إلى حزب الله يمكن أن تزيد من احتمالية اندلاع صراع إقليمي في المنطقة.

وأوضح العراقي لبي بي سي أن "حزب الله أصبح الآن في موقف يفرض عليه ضغوطاً لتصعيد الأمور، وهذا بدوره قد يعطي الجيش الإسرائيلي نوعاً من الذريعة لشن ما يشاع حول غزو بري"، مضيفاً أن إسرائيل "لم تنجح في تحقيق أهدافها الأساسية في غزة"، الأمر الذي أدى إلى شعور الحكومة الإسرائيلية بأنها لابد وأن "تعيد تأكيد مفهومها للردع على الجبهة الشمالية مع حزب الله".

3. قد تؤدي الهجمات إلى إضعاف حزب الله وتقليل احتمالات الصراع

تتواجد مراسلة بي بي سي نفيسة كوهناورد في بيروت وشاهدت خطاب حسن نصرالله من هناك.

وتقول إن الهجمات كانت بمثابة ضربة هائلة - إذ قال نصرالله إنها كانت كبيرة ووصفها بأنها "اختبار كبير" لم تواجهه المجموعة من قبل.

وتضيف أن هذا يظهر مدى صعوبة الوضع بالنسبة للجماعة، فمعظم المصابين هم جزء من مجموعات النخبة من المقاتلين الشباب، والمدربين تدريباً عالياً، ويستمر حتى اليوم تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وتوضح نفيسة أن ما حدث لن يمنع المجموعة من اتخاذ المزيد من الإجراءات، لكن كان له تأثير عليها.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن حزب الله لديه حلفاء، وهؤلاء الحلفاء يؤكدون على أن ليس حزب الله فقط، بل ولبنان نفسه، هو خط أحمر - على سبيل المثال إيران والجماعات شبه العسكرية الشيعية العراقية والحوثيين في اليمن.

وقال أحد أعضاء الجماعات شبه العسكرية لبي بي سي مؤخرًا، أن عناصرهم يتنقلون في لبنان بالفعل ولديهم عناصر يساعدون حزب الله، وكانت تلك الجماعة تقاتل في سوريا لسنوات، والآن يمكن لحزب الله الاعتماد على دعمها.

وتقول مراسلة بي بي سي إنه على الرغم من أن الهجمات في لبنان كانت فعالة، فإن حزب الله كمجموعة يحظى بدعم عميق على المستوى الإقليمي.

4. لم تكن هجمات أجهزة النداء في لبنان جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقاً

EPA مواطنون يتبرعون بالدم في بيروت بعد يوم من انفجارات أجهزة النداء

ويقول مراسل بي بي سي لشؤون الأمن جوردون كوريرا إن هناك نظرية أخرى مفادها أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" زرع إمكانية الوصول إلى الأجهزة التي يملكها حزب الله في حالة نشوب صراع شامل في لبنان.

ولكن حزب الله أصبح يشك في أجهزة النداء، فقرر الموساد "استخدمها أو خسارتها"، فقام بتفجير أجهزة النداء يوم الثلاثاء ثم أجهزة الراديو يوم الأربعاء.

ويضيف كوريرا أنه إذا كان هذا صحيحاً، فإنه ليس من الواضح تماماً ما إذا كانت هناك خطة أوسع نطاقاً وراء شن الهجوم.

ويشير أمجد العراقي من تشاتام هاوس إلى أن عملية تحويل أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية إلى أجهزة متفجرة كانت قيد التخطيط منذ أشهر، إن لم يكن سنوات، وسبب حدوث ذلك الآن أصبح موضوع تكهنات في تقارير إخبارية مختلفة.

ويقول العراقي: "تقول بعض التقارير الإخبارية والإعلامية إن حزب الله كان على علم بحقيقة مفادها أن هذه الأجهزة ربما تم العبث بها بطريقة ما"، ويضيف: "ويقول آخرون إن هناك جهداً أكثر استراتيجية وتنسيقاً، بمعنى أنه بينما كان الإسرائيليون يخففون تدريجياً من عملياتهم في غزة، فإنهم الآن يستعدون ويتجهون أكثر فأكثر نحو لبنان".