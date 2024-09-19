إيلاف من الرباط:أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان،الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس،أنه تم تقديم 152 شخصا أمام العدالة في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،في سياق رده على أسئلة الصحفيين بخصوص أحداث الفنيدق الأخيرة، إنه "يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتهم" للهجرة بطريقة غير نظامية.

وأكد بايتاس أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية، انطلاقا من مدينة الفنيدق، ناهز 3 آلاف شخص، مبرزا أنه تم "إفشال جميع هذه المحاولات ".

وبعدما أعرب عن أسف الحكومة بخصوص أحداث الفنيدق، أكد بايتاس على أن إشكالية الهجرة غير القانونية موجودة وتتكرر في مجموعة كبيرة من الدول.

ونوه المسؤول الحكومي، بالمناسبة، بالمهنية الكبيرة والحكمة التي أبانت عنهما القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية، وقال إنها "حرصت ، أولا وقبل كل شيء، على ضمان سلامة هذه الفئة من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوفهم".

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مصطفى بايتاس