إيلاف من الضفة: مع ازدياد الاهتمام العالمي بالصراع المتصاعد بين إسرائيل و"حزب الله"، يتساءل الفلسطينيون في غزة: ما الذي قد يحدث لمحنتهم بعد ما يقرب من عام من الحرب المدمرة؟ إنهم يشعرون بالرعب من تحول الاهتمام الدولي، ومن احتمال مظلم يلوح في الأفق: التخلي عنهم.

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة حتى مع تحول الاهتمام العالمي صوب الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان. وقال نزار زقوت، وهو واحد من نحو 1.9 مليون فلسطيني أجبروا على الفرار من منازلهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، إنه يخشى أن يتغلب القتال عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية على الاهتمام بالظروف المعيشية المزرية في غزة والجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار.

ويتابع زقوت الذي يعيش في خان يونس بعد فراره من مدينة غزة قبل أشهر: "لقد أصبحنا منسيين تماماً. لا توجد أخبار عنا في وسائل الإعلام"، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

ويخشى الفلسطينيون أن تصبح الظروف البائسة في غزة دائمة، إذ إن 90 في المائة من السكان بلا مأوى، ومئات الآلاف في مخيمات غير صحية يكافحون من أجل العثور على الطعام والمياه النظيفة.

ومخيم المواصي هو مخيم مترامي الأطراف على طول الساحل الجنوبي لقطاع غزة، ويتكدس بالخيام التي تؤوي نازحين. ويقول سعدي أبو مصطفى، الذي فر من خان يونس إلى المواصي: "مر عام، ولا أحد يهتم بنا. كل يوم هناك قصف، وكل يوم هناك شهداء، وكل يوم هناك إصابات".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس (الاثنين)، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41 ألفاً و455 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 95 ألفاً و878 إصابة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول الوزارة إن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.