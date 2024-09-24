إيلاف من بيروت: أعادت الهجمات الإسرائيلية في الأسبوع الماضي ضد أهداف وقادة حزب الله قدرات الحزب 20 عاماً إلى الوراء، حسبما أفادته شبكة "سي إن إن" CNN التلفزيونية، نقلاً عن مصادر.

ووفقاً لمصادر الشبكة التلفزيونية: "من المحتمل أن يكون (حزب الله) قد عاد 20 عاماً للوراء"، في إشارة إلى التأثير التراكمي للعمليات الإسرائيلية ضد الحزب.

ووفقاً للمسؤولين، فإن إسرائيل "أضعفت بشكل خطير" قدرات حزب الله، وقد قتل العديد من كبار القادة ما أثر بشكل كبير على هيكل قيادة "حزب الله".

كما أشارت مصادر الشبكة التلفزيونية إلى أن القلق الأكبر الآن هو التدخل المحتمل لإيران، وأضاف أحد المسؤولين أن طهران لم تتدخل بعد، لكنها ستتحرك إذا كان هناك تهديد بتدمير "أقوى قوة بالوكالة" موالية لها.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن العملية المنسوبة إلى إسرائيل المتمثلة بالانفجارات الجماعية لمعدات الاتصالات في لبنان كانت أكبر ضربة لبنية حزب الله العسكرية.

وفي 21 سبتمبر، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف حوالي 400 منصة إطلاق لحزب الله خلال غارات مكثفة على جنوب لبنان.

يذكر، أن تفجيرات متزامنة وقعت في عدة مدن لبنانية في 17 سبتمبر، وفي 18 سبتمبر حدثت موجة جديدة من تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية والهواتف والأجهزة التي تعمل بالألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم في لبنان، وأدت هذه الانفجارات إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، واتهم حزب الله إسرائيل بالقيام بهذه التفجيرات، كما حملت الحكومة اللبنانية إسرائيل مسؤولية التفجيرات، وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن التعليق على هذه الحوادث.

