إيلاف من نيويورك: تعاني 8 ولايات أميركية من ظاهرة تثير غضباً كبيراً، حيث تقوم مهاجرات لاتينيات بممارسة الدعارة على الأرصفة وفي الشوراع، وعلى الرغم من مداهمات الشرطة إلا أن هذا النوع من الجريمة المنظمة يصعب القضاء عليه وفقاً لتقارير أميركية.

تقوم عصابة المهاجرين التي تدعى "ترين دي أراغوا"، وهي عصابة فنزويلية بإغراء النساء للقدوم والهجرة إلى أميركا، ثم يجدن أنفسهن يمارسن الدعارة القسرية، وهو الأمر الذي يحدث في 8 ولايات، ويظل "سوق الحب" في مدينة نيويورك، وهو المكان الأكثر شهرة لممارسة أقدم مهنة في التاريخ.

تستدرج عصابة المهاجرين الفنزويليين ترين دي أراغوا النساء اليائسات إلى قلب الولايات المتحدة، وتجبرهن على بيع أجسادهن في شوارع المدن الأميركية لسداد رسوم التهريب الباهظة، حسبما كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

الظاهرة تجتاح 8 ولايات أميركية

وشهدت 8 ولايات على الأقل ارتفاعا كبيرا في دعارة المهاجرين منذ أن رسخت العصابة جذورها في الولايات المتحدة، حيث تكافح السلطات في تكساس ونيفادا وإلينوي وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا ونيوجيرسي ونيويورك للحد من تجارة الجنس.

الضحايا في بعض الأحيان يعملون في العراء في شوارع مدينة نيويورك، وتحديداً في شارع روزفلت في كوينز، تمارس المشتغلات بالجنس والسيدات مهنتهن علانية على الأرصفة.

وقد تم ربط عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية بالاتجار بالجنس في 8 ولايات بما في ذلك نيويورك، وتقوم الشرطة بمداهمات لمكافحة هذه الظاهرة المفزعة.

وقد استخدمت العصابة الفنزويلية ترين دي أراغوا ملاجئ المهاجرين في مدينة نيويورك لبناء إمبراطورية إجرامية: "الاختباء على مرأى من الجميع"

وقالت مصادر إنفاذ القانون في نيويورك إن بيوت الدعارة الموجودة على واجهة المتاجر يشتبه في أن لها علاقات مع منظمة ترين دي أراغوا - التي تجند الأعضاء والضحايا خارج ملاجئ المهاجرين في المدينة.

الوعد بالحلم الأميركي يتحول إلى كابوس

بالنسبة للعديد من النساء العالقات في الحلقة المفرغة للاتجار بالجنس، فإن الوعد بالحياة في الولايات المتحدة ليس أكثر من حكم بالسجن لا مفر منه، وفقًا للمذكرة التي تم توزيعها على وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية في جميع أنحاء البلاد.

يقول السكان المحليون الغاضبون إن بيت دعارة يبيع الجنس مقابل مدرستين ابتدائيتين في مدينة نيويورك، وجاء في المذكرة: "بمجرد دفع الرسوم والديون المستحقة عليهن، فهمن أحرار في المغادرة، ولكن بالنسبة لبعض النساء، يكاد يكون من المستحيل سداد الدين بسبب الرسوم الجزائية التي يفرضها أعضاء العصابة كعقاب".

العصابة.. كافة تخصصات الجرائم

بدأت ترين دي أراغوا كعصابة سجن فنزويلية، وقد جعلت وجودها معروفا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة كعصابة إجرامية للمهاجرين متعددة الولايات متورطة في تهريب الأسلحة والسرقات وإطلاق النار والاستيلاء على الشقق والفنادق، فضلاً عن اجبار النساء المهاجرات على ممارسة الدعارة، وقد خضع لما لا يقل عن 100 تحقيق لإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتشمل عمليتهم غير المشروعة تشغيل أطقم سطو مسلح متنكرين في زي عمال توصيل الطعام وتجارة الأسلحة ومزيج الفنتانيل القاتل المعروف باسم توسي، أو "الكوكايين الوردي".

الاتجار بالجنس هو الذي شوه العديد من الأحياء في جميع أنحاء البلاد. أنشأت العصابة "حلقات للاتجار بالجنس" كجزء من "مسارات المهاجرين" المختلفة إلى الولايات المتحدة.

يبيع أفراد العصابة عملية الاحتيال المروعة للنساء المهاجرات في أميركا الجنوبية والوسطى، مما يوفر لهم طريقا إلى الولايات المتحدة - غالبا عبر طريق إل باسو - تكساس - قبل شحنهن إلى ولايات أخرى.

ولكن بمجرد وصولهن توفر العصابة لهن الملابس، والعناية بالجمال والنظافة والمكان للعيش فيه، وهو ما يضاف إلى رسوم التهريب المستحقة عليهن، والتي يعملن في الدعارة لسدادها"، حسبما جاء في المذكرة.