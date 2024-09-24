إيلاف من لندن: دعت الشراكة العالمية للعمل ضد التحرش والإساءة على الإنترنت القائمة على النوع الاجتماعي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضليل القائم على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكومات أستراليا وتشيلي والدنمرك وفرنسا وأيسلندا وجمهورية كوريا وإسبانيا والسويد ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ولفتت الدول الأعضاء الموقعة على البيان في الشراكة العالمية للعمل ضد التحرش والإساءة على الإنترنت القائمة على النوع الاجتماعي (الشراكة العالمية) الانتباه إلى الحاجة الملحة لمكافحة انتشار التضليل القائم على النوع الاجتماعي ومعالجة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء في الحياة السياسية والعامة.

تهديد المجتمعات

وقال البيان: يشكل التضليل القائم على النوع الاجتماعي تهديدًا للمجتمعات التي تدافع عن القيم السلمية والديمقراطية. يتم استخدام الروايات القائمة على النوع الاجتماعي والجنس الكاذبة أو المضللة في الحملات من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة لردع وتشويه مشاركة النساء والفتيات والأشخاص من مجتمع الميم في الحياة السياسية والعامة.

وهذا لا يسبب ضررًا عميقًا للأفراد المستهدفين فحسب، بل يهدد أيضًا نزاهة الانتخابات والوصول إلى المعلومات وممارسة حرية التعبير. في الوقت نفسه، تُستخدم التقنيات الجديدة والناشئة لتمكين الخطاب العنيف والضار والهجمات ضد النساء والفتيات والشخصيات العامة من مجتمع الميم عبر الحدود على نطاق وسرعة غير مسبوقين.

خارطة طريق 2023

ونوه البيان إلى أنه في خارطة الطريق لعام 2023، التزمت الشراكة العالمية بتعزيز المشاركة الهادفة في الحياة العامة للنساء والفتيات، بكل تنوعهن، من خلال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتضليل القائم على النوع الاجتماعي.

ورحبت دول الشراكة العالمية بالعمل الجاري لتسليط الضوء على كيفية ولماذا يتم تصور التضليل القائم على النوع الاجتماعي، ومن يستهدفه وكيف ينتشر.

وفي العام الماضي، في دراسة رائدة، قامت كندا ودائرة العمل الخارجي الأوروبية وألمانيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتقييم التكتيكات التي تستخدمها الجهات الفاعلة الأجنبية من الدول وغير الدول لزرع التضليل القائم على النوع الاجتماعي وغيره من المعلومات المغلوطة القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم.

وقالت إنه في مارس/آذار 2024، استضافت الشراكة العالمية وأعضاء مجموعتها الاستشارية مؤتمرا متعدد الأطراف عقده المعهد الديمقراطي الوطني بشأن الاستجابات المحتملة (PDF، 2.1 ميغا بايت) لمكافحة انتشار التضليل القائم على النوع الاجتماعي في سياق العمليات الانتخابية. وأكد أصحاب المصلحة على الحاجة إلى استجابة شاملة لتعطيل انتشار التضليل القائم على النوع الاجتماعي ودعم الضحايا والناجين.

لحظة حرجة

وقال بيان الشراكة: يمر العالم بلحظة حرجة لدعم الديمقراطية. فقد عقدت أكثر من 100 دولة، أو ستعقد قريبا، انتخابات، وكثير منها يجري في ظل ظروف ديمقراطية صعبة. إن المشاركة النشطة من جانب جميع الناس، بما في ذلك النساء والفتيات والأشخاص من مجتمع الميم، ضرورية للديمقراطيات الآمنة والصحية والمزدهرة.

ودعت الشراكة العالمية، الدول إلى الانضمام إلينا في الاعتراف بالتهديد الذي يشكله التضليل القائم على النوع الاجتماعي على الديمقراطيات على مستوى العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.

كما حثت شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات الخاصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذا التهديد، بما في ذلك الالتزام بنهج السلامة من خلال التصميم في تطوير ونشر المنصات والتقنيات. ونطلب من الدول وجميع أصحاب المصلحة الدفاع عن وحماية قدرة النساء والفتيات والأشخاص من مجتمع الميم على المشاركة في الحياة العامة بحرية وأمان ودون خوف.