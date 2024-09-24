إيلاف من نيويورك: حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن "لبنان على حافة الهاوية"، كما وصف غزة بأنها "كابوس دائم" يهدد المنطقة برمتها.

تحذير غوتيريش جاء في وقت تواصل إسرائيل توجيه ضربات جوية على أهداف لحزب الله غداة يوم دام سقط فيه أكثر من 550 قتيلا.

وقال غوتيريش أمام قادة العالم المجتمعين في نيويورك، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا جميعا أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد".

كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع في غزة، واصفا إياه بأنه "كابوس دائم" يهدد "المنطقة برمتها"، داعيا مجددا الى وقف "فوري" لإطلاق النار.

وشدد أمام قادة 193 دولة في الأمم المتحدة على أن "غزة كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، بدءاً من لبنان".

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى يومين من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقاتلي حزب الله اللبناني إلى 558 قتيلا. في الوقت ذاته، قال مسؤولون فلسطينيون في غزة إن غارة إسرائيلية جديدة قتلت سبعة أشخاص في الأقل بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتقول إسرائيل إنها ستفعل "كل ما هو ضروري" لدفع حزب الله اللبناني بعيدا عن حدود لبنان مع إسرائيل.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

وفر الآلاف من جنوب لبنان، ما أدى إلى تعطل الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى بيروت، في أكبر نزوح منذ حرب إسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006. الحصيلة هذه ضخمة بالنسبة لبلد لا يزال يتعافى من هجوم مميت على أجهزة الاتصالات الأسبوع الماضي.

وألقت السلطات في لبنان باللوم في الهجوم الإلكتروني على إسرائيل، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنفِ مسؤوليتها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أطلق مرة أخرى حوالي 100 قذيفة باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء.